La grève de la fonction publique vaudoise se poursuit ce mercredi à Lausanne. Le syndicat des services publics attend une grosse manifestation et déplore le silence des autorités et de Rebecca Ruiz. Faute de réponses politique, la mobilisation pourrait s'éterniser.

Le syndicat des services publics fustige le «silence» de Rebecca Ruiz et de l'Etat de Vaud

Léo Michoud Journaliste Blick

Le mouvement de grève et de revendication de la fonction publique et du parapublic vaudois continue ce mercredi 26 novembre. Le syndicat des services publics (SSP Vaud) attend pour ce soir – dès 17h30 – une manifestation du même acabit que celle de la semaine dernière, qui avait réuni autour de 20'000 personnes dans les rues de Lausanne.

«Une mobilisation encore plus grande, ce sera difficile, relativise le secrétaire syndical David Gygax pour Blick. Mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes secteurs qui se sont engagés dans la suite de la grève.» Mardi et mercredi, de nouvelles actions ont été menées. «Ce matin, nous étions une centaine sous les fenêtres du Conseil d'Etat pour chanter des slogans», rappelle David Gygax.

«Pas de dialogue» avec l'Etat

Mais le syndicaliste déplore le «silence» des autorités, et en particulier de la conseillère d'Etat socialiste à la tête du Département de la santé et de l’action sociale. «Il n'y a pas de dialogue, ni avec Rebecca Ruiz, ni avec le reste du Conseil d'Etat. C'est invraisemblable de répondre ainsi aux milliers de personnes mobilisées dans tout le canton.»

Pour lui, l'élue reste sur les positions: que la situation ne serait pas si grave et que les coupes budgétaires ne seront pas visibles. «Mais des coupes budgétaires indolores, cela n'existe pas, assène David Gygax. On peut penser au licenciement à venir de 50 chercheurs en oncologie du CHUV.»

Encore en grève la semaine prochaine?

Le Centre hospitalier universitaire vaudois a d'ailleurs été accusé d'empêcher ses employés de faire grève le 18 novembre dernier. Le secrétaire syndical fait état d'«échanges positifs» sur ce point et estime le SSP «proche d'un accord» avec l'institution. «Ce lundi, nous avons entamé une discussion avec la direction générale du CHUV. L'objectif est de garantir aux employés leur droit de grève à partir de la semaine prochaine, tout en assurant les soins médicaux des patients.»

Faute de réponses concrètes, la mobilisation ne s'arrêtera pas là, prévient David Gygax. De nouveaux mouvements et cortèges sont prévus mardi et mercredi de la semaine prochaine. «Pour l'instant, Rebecca Ruiz n'a cessé de dire la même chose que ses collègues, insiste-t-il. Il n'y a pas d'écoute de ce que les gens revendiquent.»