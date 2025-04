La maison incendiée ce jeudi 10 avril fume encore le lendemain. Les rumeurs d'un homme ayant abattu sa femme fusent à Epagny (FR). Photo: Léo Michoud / Blick

Léo Michoud Journaliste Blick

L'ambiance est pesante en ce vendredi matin 11 avril à Epagny (FR), juste en dessous du Château de Gruyères. Un tas de décombres fume encore à côté d'une petite villa blanche ravagée par les flammes la veille. Des coups de feu y ont éclaté. Les pompiers et les policiers fribourgeois, qui ont retrouvé les cadavres de deux personnes, sont encore occupés à déblayer et à inspecter les lieux vers 10h30.

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans les décombres, dont possiblement le présumé tireur, s'est contentée de communiquer la police cantonale fribourgeoise. Dans le village gruérien, les rumeurs fusent et tout le monde se pose des questions.

On évoque un ex-ouvrier chauffagiste kosovar ou albanais d'une entreprise familiale de la région, active dans toutes sortes de travaux, dont les sanitaires. «Il aurait tué sa femme, qui faisait le ménage dans la maison, lâche un habitant du coin affairé à son jardin. De ce que j'ai entendu, il la tapait et a déjà été en prison. Mais on attend d'avoir la version officielle.» Le couple de propriétaires, qui vit dans la maison, serait sain et sauf.

Comme dans les films

Sur place, une connaissance de l'entreprise confirme certains éléments à Blick, sans trop en dire: «Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'entreprise. Même s'il a travaillé ici, ils ont réglé leurs comptes entre eux. Ç'aurait pu arriver là, comme ailleurs.» Une entreprise évacue une voiture bleue, restée sur les lieux.

«A 80 ans, c'est dur pour eux, commente encore l'habitant du coin en évoquant le couple de grands-parents propriétaire des lieux. C'est bête, ils venaient de refaire la toiture. Ça fait drôle, c'est comme dans les films, mais à côté de chez soi.» Il évoque le «bordel» qu'a vécu le quartier la veille, avec l'intervention en nombre des forces de l'ordre, des secours et des pompiers.

La police cantonale ne confirme rien

Contacté, le porte-parole de la police cantonale Martial Pugin informe qu'en «l'absence d'identification formelle» et «d'éléments probants», il n'est pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ces rumeurs. «Nous avons des éléments en notre possession qui permette de dégager certaines hypothèses, détaille le communicant. Mais l'état des personnes décédées retrouvées ne nous permettait pas de les identifier clairement.»

Martial Pugin assure que les autorités judiciaires et policières se sont entendues pour communiquer pro-activement sur cette histoire «le plus tôt possible». Il rappelle le «droit privilégié des familles à être informées avant la presse». Sur les lieux, les forces de l'ordre sont toujours actives. Un rapace empêche le drone policier de filmer les lieux.