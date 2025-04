La police fribourgeoise est intervenue ce matin à Epagny. Photo: Wikipédia / Jean Housen

Luisa Gambaro

Un incendie à la suite de coups de feu. C’est ce qu’a vécu une habitation du village d’Epagny ce jeudi matin du 10 avril, vers 9h15. Plusieurs patrouilles de police ont été dépêchées sur les lieux afin de sécuriser et de boucler le secteur. L’habitation se trouve à 260 mètres de l’école Duvillard et les élèves ont pu rentrer chez eux à midi.

Dans un communiqué, la police cantonale précise qu’un homme, porteur d’une arme longue, avait pénétré dans le domicile, avant le début des flammes. Toutefois, la population n’a pas été mise en danger et le Ministère public a ouvert une instruction.

L’incendie finalement maîtrisé

Les personnes à proximité ont été mises en sécurité, le secteur a été bouclé et la route principale fermée au trafic. Les pompiers de Bulle et de Broc ont été alarmés. En raison du possible danger pour les intervenants, les mesures d’extinction ont été coordonnées avec les forces de police. Aux alentours de midi, l’incendie a été maîtrisé. Les élèves de l'école Duvillard sont retournés en classe cet après-midi. D'après la police, la situation est sous contrôle et que l’incendie ne risque pas de se propager aux bâtiments alentour.

Au moment de la communication des forces de l’ordre, les circonstances exactes de cet événement ne sont pas connues. Les recherches et l’intervention sont toujours en cours. Les investigations se poursuivent sous la conduite du Ministère public.

«Sortez, les mains en l'air»

Un riverain, interrogé par nos confrères de «20 Minutes», raconte avoir entendu «Sortez, les mains en l'air!», à l'arrivée de la police, comme dans un film. Sur les réseaux sociaux, une rumeur de chasse à l’homme circule déjà, tandis que des chiens policiers fouillent les parages.