En une semaine Deux trottinettes qui roulaient à plus de 100 km/h ont été séquestrées en Valais

La police valaisanne a saisi deux trottinettes électriques capables de dépasser 100 km/h à Martigny et Zermatt. Les propriétaires, un Ukrainien et un Lituanien, ont été dénoncés pour ces engins illégaux et dangereux.