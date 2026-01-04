Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
Les 40 victimes, dont 20 mineurs, ont été formellement identifiées et rendues à leur famille. De même que les 116 blessés.
Le gérant du «Constellation» est connu de la justice française pour des faits anciens, affirme une source proche du dossier
Le gérant du bar de la station de ski suisse de Crans-Montana où un incendie a fait 40 morts et 116 blessés, est connu de la justice française pour des faits anciens de proxénétisme notamment, a appris lundi l'AFP de source proche du dossier.
Jacques Moretti, qui avait été incarcéré en Savoie en 2005, est connu pour des affaires de proxénétisme datant d'une vingtaine d'années, a précisé la source proche du dossier confirmant des informations du «Parisien».
Cet homme, originaire de Corse, ainsi que son épouse, font depuis samedi l'objet d'une enquête en Suisse pour «homicide par négligence». L'enquête devra faire la lumière sur les éventuelles responsabilités de la commune comme des propriétaires français, Jacques et Jessica Moretti, qui avaient effectué des travaux d'ampleur à la reprise de l'établissement en 2015.
«Faites gaffe à la mousse», prévenait un barman il y a six ans
Dans une vidéo datant du Nouvel An 2019-2020 et retrouvée par la RTS, le danger de la mousse insonorisante avait déjà été relevé. «Faites gaffe à la mousse, faites gaffe à la mousse!», avait indiqué un barman de l'époque à des clients qui avaient commandé des bouteilles avec des cierges magiques.
Un avocat demande l'interdiction de la CP
Selon des informations publiées par «Le Temps», Jean-Luc Addor, avocat des parents d’une victime, demande l’interdiction de la conférence de presse qui dont être donnée par la commune mardi à 10h. Il estime «inacceptable qu’une collectivité publique pouvant s’avérer responsable de manquements – ce que l’instruction doit établir – puissent se défendre en dehors de la procédure», explique le quotidien. Il s’agirait selon lui d’une atteinte aux droits des parties.
Les assouplissements des normes suisses sur la protection incendie mises en pause
Après le drame de Crans-Montana, les assouplissements des prescriptions suisses de protection contre les incendies prévus dans le cadre d'une révision sont mis en veilleuse. Les nouvelles règles auraient dû entrer en vigueur en 2027.
«Les velléités de libéralisation sont à l'arrêt», a annoncé lundi à Keystone-ATS Rolf Meier, chargé de communication de l'Association des établissements cantonaux d'assurance (AEIA).
Le projet sera réexaminé en raison de l'événement tragique survenu à Crans-Montana, expliquent l'Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) et l'AEIA. Les conclusions des enquêtes en cours sur l'incendie seront discutées par l'AIET «tant sur le plan technique que politique et intégrées dans les travaux ultérieurs».
Source: ATS
Le parquet de Paris ouvre une enquête sur les victimes françaises
Le parquet de Paris a ouvert lundi une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, en Suisse, dans la nuit du Nouvel An, afin «d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses», a annoncé la procureure de Paris.
Le ministère des Affaires étrangères a fait état à ce stade de neuf Français décédés, dont plusieurs mineurs, tandis que 23 ont été blessés, a rappelé Laure Beccuau dans un communiqué.
Source: AFP
Un conseiller municipal de Sierre pleure l'un de ses filles
L'une des filles de Joël Rey, conseiller municipal de Sierre en charge de la sécurité, a perdu la vie dans l'incendie du «Constellation» à Crans-Montana. Lundi matin, dans le journal télévisé de la RTS, Joël Rey a évoqué les heures d'incertitude qui ont suivi le réveillon du Nouvel An.
Il était loin d'imaginer que sa fille faisait la fête au bar «Le Constellation». Le matin du drame, il a contacté ses trois enfants pour se rassurer. Sa fille n'a pas répondu. Quelques heures plus tard, la sœur de la défunte a averti son père: un avis de recherche circulait sur Instagram.
Il ne restait plus qu'à attendre. Samedi matin, la famille a reçu la terrible confirmation: la fille de Joël Rey faisait partie de la liste des premières victimes. «La douleur d'un parent qui perd un enfant est inimaginable», a déclaré Joël Rey à la RTS.
Les victimes italiennes rapatriées dans leur pays par avion à Sion
Les corps de cinq des six Italiens décédés dans l'incendie d'un bar de Crans-Montana ont été rapatriés lundi en Italie. Un avion de l'armée de l'air italienne s'est envolé lundi à la mi-journée de l'aéroport de Sion, a constaté un photographe de Keystone-ATS.
Au total, six Italiens âgés de 15 à 16 ans figurent parmi les 40 victimes de l'incendie, selon le bilan publié ce week-end par les autorités valaisannes. Douze Italiens ont également été blessés.
Point de situation sur les victimes soignées à Milan
Au total, 11 personnes grièvement blessées sont soignées à l'hôpital Niguarda de Milan. Un nouveau rapport médical indique qu'environ la moitié d'entre elles sont toujours dans un état critique. Parmi les blessés figurent neuf jeunes hommes de 15 et 16 ans, et deux femmes de 19 et 55 ans, selon le quotidien «Corriere della Sera», qui cite le document. «Tous les patients sont sous sédatifs et leur état est critique; il serait donc prématuré de les considérer hors de danger», précise le rapport.
L'étendue des brûlures du deuxième et du troisième degré varie entre 10 et plus de 50% de la surface corporelle et touche notamment les membres, le dos et le visage.
Six patients sont dans un état particulièrement critique. «Ils nécessitent une surveillance étroite, des mesures intensives de contrôle des infections, une assistance respiratoire et une prise en charge métabolique complexe. Trois de ces six patients sont considérés comme étant dans un état critique», indique le communiqué.
L'hôpital d'Argovie avait aussi pris en charge deux victimes
L'Hôpital cantonal d'Aarau (KSA), en Argovie, a aussi pris en charge deux personnes grièvement blessées, rapporte l'«Aargauer Zeitung». «Dans le cadre de l'effort national de solidarité avec les hôpitaux du Valais et les deux centres de traitement des grands brûlés, le KSA a participé aux soins d'urgence des patients», a indiqué l'hôpital au journal.
Cependant, les deux victimes de brûlures n'y sont plus hospitalisées. «Après une intervention chirurgicale initiale et des soins intensifs, leur état s'est stabilisé et elles ont été transférées par avion vers des hôpitaux spécialisés dans le traitement des grands brûlés en Allemagne et Italie.»
Les 116 blessés de l'incendie ont été identifiés
Après l’incendie mortel de Crans-Montana, tous les blessés du «Constellation» ont désormais été identifiés, communique ce lundi après-midi la police cantonale valaisanne, qui a collaboré avec le DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale. On décompte 116 personnes blessées, parmi lesquelles 83 sont toujours hospitalisées.
Au total, ce sont 21 Suissesses, 47 Suisses, 10 Françaises, 11 Français, 4 Italiennes, 6 Italiens, 2 Polonaises, une Belge, une Portugaise, une ressortissante Tchèque, 4 ressortissants serbes, un Australien, un Bosnien, un ressortissant de la République du Congo, un Luxembourgeois ainsi que 4 hommes double-nationaux (France/Finlande, Suisse/Belgique, France/Italie, Italie/Philippines) qui ont été identifiés.
«Initialement, nous avions communiqué le nombre de 119 blessés. En réalité, 3 blessés admis aux urgences la nuit en question ont été assimilés à l’événement alors qu’ils n’y étaient pas liés», précise le communiqué, en ajoutant que «par respect pour les proches, aucune autre information ne sera divulguée».
Paris va renforcer les contrôles dans ses établissements de nuit
Le Préfet de police de Paris a annoncé des contrôles dans les établissements de nuit parisiens après l'incendie de Crans-Montana. Il a adressé un courrier à diverses fédérations de professionnels de la restauration et de la vie nocturne.
Dans ce courrier, consulté par l'AFP, le Préfet de police annonce «que des contrôles seront prochainement diligentés afin de s'assurer du respect de la règlementation» sur la sécurité s' appliquant aux établissements qui reçoivent du public, notamment la nuit. «Je tiens à vous rappeler les obligations auxquelles sont assujettis vos adhérents, responsables de la sécurité incendie des établissements dont ils assurent l'exploitation et la gestion», souligne le Préfet.
Priorité à la sécurité du public
«Le récent drame survenu chez nos voisins suisses (...) m'incite à vous demander d'attirer plus particulièrement l'attention des exploitants» sur plusieurs points, indique-t-il encore: respect de la jauge du public, maintien libre des issues, interdiction d'utilisation de bougies et flammes nues, vérification du bon fonctionnement des équipements de sécurité, entre autres.
«Ce drame rappelle ô combien la sécurité du public doit être, au quotidien, la priorité absolue de tous les professionnels», a relevé Catherine Quérard, présidente du Groupement des hôtelleries & restaurations de France (GHR), dans un communiqué.
Elle estime que la tragédie de Crans-Montana «doit également nous conduire, à titre préventif, à nous interroger collectivement sur l'efficacité et la cohérence du dispositif réglementaire de sécurité applicable en France aux établissements de nuit». Le GHR assure qu'il «se tient pleinement à la disposition des pouvoirs publics pour contribuer à cette réflexion».
Source: ATS
Les corps de cinq Italiens rapatriés depuis Sion
Les corps de cinq des six Italiens décédés dans l'incendie d'un bar de Crans-Montana sont en cours de rapatriement en Italie. Un avion de l'armée de l'air italienne s'est envolé lundi à la mi-journée de l'aéroport de Sion, a constaté un photographe de Keystone-ATS.
L'appareil C130 doit d'abord déposer quatre cercueils à Milan et le cinquième à Rome vers 15h30, selon les autorités italiennes. Les ministres des Affaires étrangères Antonio Tajani et des Sports Andra Abodi seront présents à l'arrivée des corps.
Plusieurs familles à bord
Les familles de trois des victimes se trouvent également à bord de l'appareil, ont rapporté les agences de presse italiennes. Au total, six Italiens âgés de 15 à 16 ans figurent parmi les 40 victimes de l'incendie, selon le bilan publié ce week-end par les autorités valaisannes.
Onze Italiens ont également été blessés. Une minute de silence sera observée mercredi dans toutes les écoles italiennes, a par ailleurs annoncé lundi le ministre de l'instruction Giuseppe Valditara
«En ce moment de profonde douleur, les pensées de la communauté scolaire vont aux jeunes qui ont perdu la vie dans des circonstances qui auraient dû être synonymes d'insouciance et de partage. Par cette minute de silence dans les écoles, nous voulons rendre hommage aux jeunes victimes et exprimer notre solidarité à leurs familles, auxquelles j'adresse mes pensées émues et mes sincères condoléances», a-t-il expliqué.
Source: ATS