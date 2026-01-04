Le gérant du «Constellation» est connu de la justice française pour des faits anciens, affirme une source proche du dossier

Le gérant du bar de la station de ski suisse de Crans-Montana où un incendie a fait 40 morts et 116 blessés, est connu de la justice française pour des faits anciens de proxénétisme notamment, a appris lundi l'AFP de source proche du dossier.

Jacques Moretti, qui avait été incarcéré en Savoie en 2005, est connu pour des affaires de proxénétisme datant d'une vingtaine d'années, a précisé la source proche du dossier confirmant des informations du «Parisien».

Cet homme, originaire de Corse, ainsi que son épouse, font depuis samedi l'objet d'une enquête en Suisse pour «homicide par négligence». L'enquête devra faire la lumière sur les éventuelles responsabilités de la commune comme des propriétaires français, Jacques et Jessica Moretti, qui avaient effectué des travaux d'ampleur à la reprise de l'établissement en 2015.