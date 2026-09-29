Certains restaurateurs vaudois sont actuellement exhortés de rembourser à l'Etat une partie ou la totalité des indemnités «de rigueur» touchées durant la pandémie de Covid-19. Laurent Buet, boulanger lausannois, en fait partie: après avoir été sommé de payer 80'000 fr., il les a soudainement reçus sur son compte... par erreur.

Un boulanger lausannois prié de payer 80'000 francs à l'Etat... qui les lui verse ensuite par erreur!

Un boulanger lausannois prié de payer 80'000 francs à l'Etat... qui les lui verse ensuite par erreur!

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le boulanger lausannois Laurent Buet est excédé, inquiet et surtout en colère. Fin 2025, plus de cinq ans après le début de la pandémie de Covid, il recevait une facture de l'Etat de Vaud, lui demandant de rembourser une part des indemnités touchées. Le montant s'élevait à 80'000 fr., avec un délai de 30 jours pour payer.

Choqué, le pâtissier faisait immédiatement recours, avant de recevoir, plusieurs mois plus tard, une nouvelle facture corrigée s'élevant à 42'000 fr. Bien qu'inférieur à la somme initiale, ce nouveau montant est toujours trop élevé: «Je vais tout faire pour éviter de mettre la clé sous la porte, affirme à Blick l'artisan. Mais on n’a jamais rencontré un problème comme celui-ci, en 27 ans d’entreprise!»

Laurent Buet n'est pas le seul restaurateur vaudois que l'Etat a sommé de rembourser une partie, voire la totalité, de ces fameuses indemnités «pour cas de rigueur». Dans «Le Nouvelliste», par exemple, le propriétaire du Dôme de Nyon affirmait avoir reçu une facture de 160'000 fr., soit le montant des indemnités touchées par son prédécesseur, durant la pandémie.

3000 entreprises contrôlées à ce jour

Ces montants, versés «à fonds perdus», diffèrent des fameux «crédits Covid» de la Confédération, et devaient représenter une aide aux coûts directs des commerces. Par définition, ils ne devaient donc pas être remboursés. Au total, le Canton a investi plus de 493 millions de fr. pour aider 3577 entreprises vaudoises à survivre, entre les années 2020 et 2021.

Mais il s'avère que, six ans plus tard, l'Etat de Vaud passe toujours la comptabilité des années 2020-2025 au peigne fin. Ainsi que nous le confirme le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI), qui invoque «des bases légales cantonales et fédérales», 84% des entreprises concernées (soit près de 3000 représentants) ont été contrôlées à ce jour, tandis que 90% des montants n'ont donné lieu à aucune restitution. Les contrôles seront terminés d'ici à fin 2026.

«L'aide ne devait pas permettre à l'entreprise de dégager un bénéfice supérieur à celui qu'elle réalisait avant la crise, en 2018 ou 2019, poursuit le SPEI. Si l'aide a dépassé ce qui était nécessaire pour couvrir les pertes, avec un certain bénéfice admissible, la part excédentaire doit être restituée. Un dépassement de moins de mille francs ne donne d'ailleurs lieu à aucune demande de restitution.»

« Dans tous les cas, lorsqu’un commerçant reçoit de tels montants à rembourser, neuf fois sur dix, l’établissement doit déclarer faillite. Laurent Buet, boulanger, pâtissier et chocolatier lausannois »

«Un régime de décisions disproportionnées»

D'après les calculs de Laurent Buet, l'excédent d'indemnités reçu durant le Covid se résumait à 900 fr. Pourquoi, dans ce cas, la facture s'élève-t-elle à 42'000 fr.? Interrogé à ce propos, le SPEI affirme que le Canton «ne commente pas les dossiers individuels, tout comme les procédures en cours». Il précise toutefois que le calcul est établi à partir des comptes fournis par l'entreprise: «S'ils sont complétés ou corrigés dans le cadre d'une contestation, le montant peut être revu.»

Face à des restaurateurs désemparés, GastroVaud a sonné l'alerte, dénonçant un «régime marqué par la lenteur, la disproportion des décisions, la paperasserie et le manque de transparence». La faîtière exige, en outre, un «changement de cap» de la part du Canton, dont les contrôles risquent de contraindre de nombreux restaurateurs à fermer leurs portes.

«J’ai le sentiment que les méthodes de calcul ne sont pas toujours les mêmes, selon la personne qui traite le dossier, s'étonne Laurent Buet. Une fois, on me demande 80’000 fr. Une autre fois, c’est 42’000 fr. Certains collègues m’ont parlé de 250’000 fr. Dans tous les cas, lorsqu’un commerçant reçoit de tels montants à rembourser, neuf fois sur dix, l’établissement doit déclarer faillite. L’intention exprimée est celle de soutenir les commerçants, mais là on les enfonce, plutôt que de les aider!»

« Si même mon avocat spécialiste du domaine m’avoue qu’il ne comprend pas les calculs, imaginez à quel point les commerçants se sentent perdus, face à ce manque de transparence. Laurent Buet, boulanger, pâtissier et chocolatier lausannois »

80'000 fr. reçus... par erreur!

Pour Laurent Buet, cette situation est inadmissible: «On ne peut pas, d’un coup de stylo, mettre en péril des entreprises qui font vivre des familles, déplore l'artisan. Ils ont eu nos comptabilités, on leur a tout donné, on s’est mis à nu devant eux. Et maintenant, on nous réclame de l’argent. Si même mon avocat spécialiste du domaine m’avoue qu’il ne comprend pas les calculs, imaginez à quel point les commerçants se sentent perdus, face à ce manque de transparence.»

D'ailleurs, alors qu'il luttait pour conserver son entreprise, le boulanger n'était pas encore au bout de ses surprises: mi-septembre, il recevait sur son compte la somme de 80'000 fr., versée par l'Etat de Vaud – sans la moindre explication. «La veille, un collègue m’a informé qu’il venait de recevoir 42’000 francs également sans explication, raconte le pâtissier. Je lui ai conseillé d’être prudent et de ne pas dépenser cet argent, car il s’agissait probablement d’une erreur. Il n’y a pas de mots pour décrire l’ampleur de ces maladresses. Si nous gérions nos entreprises de cette façon, nous ne serions plus là depuis bien longtemps!»

Comment le SPEI explique-t-il ce montant accidentellement versé sur le compte d'un restaurateur, sans même que l'Etat ne s'en rende compte? Refusant toujours de commenter un dossier spécifique, le Service admet que, «sur plus de 10'000 décisions rendues, une erreur de traitement peut exceptionnellement survenir. Dès qu'une telle erreur est identifiée, le Canton prend contact avec l'entreprise pour régler la situation». Pour Laurent Buet, cela suggère plutôt que l'Etat est «complètement dépassé».

«On ne peut continuer ainsi»

Si le boulanger admet qu'il est évidemment nécessaire de débusquer les individus ayant fraudé, la procédure de l'Etat pénalise des commerçants ayant «travaillé dur pour tenir le coup et maintenir leurs places».

Gardant un souvenir douloureux des années Covid et du centre-ville de Lausanne «quasiment désert», le commerçant admet qu'il ne peut continuer ainsi: «J’ai toujours trouvé des réponses aux défis qui se présentaient à nous, mais aujourd’hui, les indépendants sont assaillis de toutes parts, déplore-t-il. On finit forcément par arriver à bout. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir payer mes employés à la fin du mois.»

Le sujet sera discuté ce mardi 29 septembre au Grand Conseil vaudois, via l'interpellation déposée par le Vert Colin Wahli. Pour l’heure, les 80'000 francs versés par erreur à Laurent Buet restent sur son compte, en attendant que le repreneur se manifeste.