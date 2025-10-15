Une grande révolution des billets pourrait avoir lieu dans les transports publics. L'abonnement le plus populaire de Suisse devrait être supprimé, comme le rapporte K-Tipp dans son édition actuelle.
3,3 millions de personnes dans le pays utilisent aujourd'hui un abonnement demi-tarif. Les adultes paient pour cela 190 francs la première année et 170 francs en cas de prolongation grâce au rabais de fidélité, afin de pouvoir acheter des billets à moitié prix pendant un an.
L'Alliance Swisspass, l'association professionnelle des transports publics, veut bientôt mettre l'abonnement demi-tarif et d'autres réductions à la poubelle. A partir de 2027, le système tarifaire «My Ride» doit «simplifier et numériser radicalement le système de prix actuel des transports publics», explique l'association professionnelle des transports publics.
