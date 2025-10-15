DE
Choc pour les clients des CFF
L'abonnement préféré des Suisses devrait disparaître

Le secteur des transports publics veut emprunter de toutes nouvelles voies. Le très populaire abonnement demi-tarif devrait être supprimé. A partir de 2027, le secteur prévoit un nouveau système tarifaire appelé «My Ride».
Le secteur des transports publics prévoit de supprimer l'abonnement demi-tarif.
Une grande révolution des billets pourrait avoir lieu dans les transports publics. L'abonnement le plus populaire de Suisse devrait être supprimé, comme le rapporte K-Tipp dans son édition actuelle.

3,3 millions de personnes dans le pays utilisent aujourd'hui un abonnement demi-tarif. Les adultes paient pour cela 190 francs la première année et 170 francs en cas de prolongation grâce au rabais de fidélité, afin de pouvoir acheter des billets à moitié prix pendant un an.

L'Alliance Swisspass, l'association professionnelle des transports publics, veut bientôt mettre l'abonnement demi-tarif et d'autres réductions à la poubelle. A partir de 2027, le système tarifaire «My Ride» doit «simplifier et numériser radicalement le système de prix actuel des transports publics», explique l'association professionnelle des transports publics.

