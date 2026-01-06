DE
FR

Dérangement sur la ligne
Trafic ferroviaire perturbé ce mardi matin entre Lausanne et Fribourg

Un dérangement perturbe le trafic ferroviaire des lignes S40 et S41 entre Lausanne et Puidoux ce mardi matin. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir jusqu’à midi.
Publié: 08:32 heures
Un incident sur la ligne de contact perturbe ce mardi matin plusieurs trains entre Lausanne et Fribourg.
Photo: KEYSTONE
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Un dérangement à la ligne de contact perturbe ce mardi matin le trafic ferroviaire entre Lausanne et Puidoux sur la ligne Lausanne–Fribourg, annoncent les CFF. La restriction concerne notamment les lignes S40 et S41 et devrait durer jusqu'à environ midi. Des retards sont à prévoir et plusieurs trajets ont déjà été supprimés.

Pour pallier ces perturbations, des bus de remplacement (EV) ont été mis sur pied. Les voyageurs partant de Puidoux en direction de Lausanne et ceux au départ de Lausanne vers Puidoux sont invités à emprunter ces bus. Les CFF recommandent en outre aux usagers de vérifier l’état de leur train et de prévoir un temps de trajet supplémentaire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus