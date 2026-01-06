Un dérangement perturbe le trafic ferroviaire des lignes S40 et S41 entre Lausanne et Puidoux ce mardi matin. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir jusqu’à midi.

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Un dérangement à la ligne de contact perturbe ce mardi matin le trafic ferroviaire entre Lausanne et Puidoux sur la ligne Lausanne–Fribourg, annoncent les CFF. La restriction concerne notamment les lignes S40 et S41 et devrait durer jusqu'à environ midi. Des retards sont à prévoir et plusieurs trajets ont déjà été supprimés.

Pour pallier ces perturbations, des bus de remplacement (EV) ont été mis sur pied. Les voyageurs partant de Puidoux en direction de Lausanne et ceux au départ de Lausanne vers Puidoux sont invités à emprunter ces bus. Les CFF recommandent en outre aux usagers de vérifier l’état de leur train et de prévoir un temps de trajet supplémentaire.