ATS Agence télégraphique suisse
Les travaux à effectuer sur la quarantaine de câbles touchés en gare de Lausanne se déroulent à un rythme soutenu et avancent bien. Les trains circuleront probablement à nouveau sans restriction entre Lausanne et Prilly-Malley à partir de mercredi dès le début du service, ont annoncé les CFF mardi.
A lire aussi
D’ici là, deux trains spéciaux circuleront chaque heure dans les deux directions entre Lausanne et Renens, de même que de nombreux bus de remplacement. Les voyageurs doivent compter en moyenne avec une demi-heure de retard. Selon les premières informations, un engin pyrotechnique jeté d’un train de supporters est à l’origine de l’incendie des câbles, rappellent les CFF.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière