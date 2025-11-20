DE
FR

Avis de disparition
Une ado de 16 ans disparaît à Genève: l'avez-vous vue?

Une jeune fille de 16 ans est portée disparue à Genève. La Brigade des mineurs sollicite l'aide de la population pour retrouver Briséis Naomi O., qui a quitté le domicile familial le 14 novembre et n'a plus donné de nouvelles depuis mercredi.
Publié: 17:38 heures
Briseis Naomi O. in Genf verschwunden Briséis Naomi O. (16 ans) est portée disparue par la police cantonale genevoise. Née en 2009, elle ne donne plus de nouvelles.
Photo: Police cantonale Genève
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Une jeune fille de 16 ans ne donne plus de nouvelle depuis des jours. «Les enquêteurs de la Brigade des mineurs sollicitent votre précieux appui», communique la police cantonale genevoise ce jeudi 20 novembre.

Agée de 16 ans, Briséis Naomi O. a quitté le domicile de sa famille à Genève le 14 novembre dernier. Elle ne donne plus de nouvelles depuis ce mercredi 19 novembre. «Elle s’exprime en français et parle également l’espagnol», précise l'avis de disparition.

L'adolescente née en 2009 est décrite comme suit: peau blanche, corpulence forte, 157cm, 78kg, cheveux longs et roux, yeux bruns. «Elle portait une veste noire, un pantalon jeans foncé, des chaussures blanches et un sac à dos rouge», continue la police à propos de ses habits.

«Toute personne ayant vu cette jeune fille est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche» conclut l'avis.

