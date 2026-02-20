DE
FR

Altercation sur un parking
L'employé communal blessé à St-Cergue est décédé à l'hôpital

Début février, un employé communal de la commune de St-Cergue VD a été blessé lors d'une altercation avec un Suisse pour une histoire de parking. Dans un état préoccupant, il a été transporté au CHUV. Il y est décédé jeudi.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Un employé communal est décédé à l'hôpital après une dispute à propos d'une place de parking.
Photo: Keystone/LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'employé communal qui avait été gravement blessé lors d'une altercation à St-Cergue (VD) le 8 février dernier est décédé, a annoncé la police cantonale vaudoise vendredi. L'homme, âgé de 80 ans, avait été frappé pour une affaire de parking. L'autre individu a été placé en détention provisoire.

L'octogénaire est décédé au CHUV jeudi en fin de journée, a précisé la police cantonale vaudoise dans un communiqué publié vendredi après-midi. «Des examens médico-légaux ont été ordonnés afin de déterminer les causes exactes du décès», a-t-elle ajouté.

Le Ministère public a ouvert une enquête et confié les investigations aux enquêteurs de la police de sureté, informe le communiqué. L'homme interpellé et prévenu a été placé en détention provisoire. L'autre protagoniste de l'affaire est un ressortissant suisse de 39 ans domicilié dans la localité vaudoise. Conduit au Centre de la Blécherette à Lausanne, l'individu avait été entendu par des inspecteurs.

Une détention provisoire

Pour rappel, les forces de l'ordre avaient été averties vers 13h30 le 8 février qu'une altercation avait éclaté entre un employé communal et un individu au centre de St-Cergue. «Des premiers éléments, la victime aurait reçu un coup de poing et serait tombée au sol, inconsciente», a déclaré la police.

Dépêchés sur place, les secours avaient pris en charge le blessé avant que celui-ci ne soit conduit au CHUV «dans un état jugé préoccupant». L'intervention avait nécessité l'engagement de deux patrouilles de la gendarmerie vaudoise, du personnel de la police de sûreté, d'une ambulance et d'un véhicule du SMUR. Quelques jours après les événements, la Municipalité de St-Cergue avait condamné «fermement cet acte de violence». «Rien ne peut justifier une agression envers celles et ceux qui oeuvrent au service de la collectivité», avait-elle écrit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus