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Des décollages avec 32 minutes de retard en moyenne
Un problème de radars empêche des avions de décoller à l'aéroport de Genève

Pagaille mardi après-midi à l’aéroport de Genève: une panne radar chez Skyguide a brièvement interrompu le trafic et réduit de 50% la capacité de l’espace aérien suisse. Des passagers sont restés bloqués dans des avions au sol.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
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A l'aéroport de Genève, une panne radar chez Skyguide a brièvement interrompu le trafic et réduit la capacité.
Photo: Keystone
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

C’est la pagaille à l’aéroport de Genève en ce mardi après-midi. Des passagers sont bloqués dans des avions cloués au sol, rapporte la «Tribune de Genève». Nos confrères relaient le témoignage d’une famille coincée depuis près de soixante minutes dans son appareil, immobilisé sur le tarmac. Selon l’application Flighty, consultée par Blick aux alentours de 16h, les avions décollent avec 32 minutes de retard en moyenne, et 85% des vols accusent un retard d’au moins 15 minutes.

En cause: un problème technique qui touche les radars de Skyguide, a indiqué au quotidien Vladi Barrosa, porte-parole de la société de contrôle aérien. Dès 14h30, l’aéroport de Genève a été informé que le système radar de son partenaire connaissait des perturbations affectant les atterrissages et les décollages, aussi bien à Genève qu’à Zurich. Le trafic a été brièvement interrompu.

Des retards restent possibles

Il a repris partiellement vingt minutes plus tard. «Dès 14h50, la capacité a été remontée à 50% jusqu’à nouvel avis», a précisé Ignace Jeannerat, porte-parole de l’aéroport, cité par le journal genevois. Depuis, les arrivées et les départs se succèdent régulièrement, mais des retards restent possibles dans la soirée.

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La panne concerne le système chargé de transmettre aux contrôleurs aériens les données radar affichées sur leurs écrans. Suite à la panne, Skyguide a réduit de 50% la capacité de l’espace aérien suisse. «La sécurité dans l’espace aérien suisse est garantie», assure l'entreprise dans un communiqué.

«Aucun élément ne laisse supposer une cyberattaque»

Skyguide indique avoir activé une cellule de crise et mettre tout en œuvre pour résoudre la panne. «A l’heure actuelle, aucun élément ne laisse supposer une cyberattaque», assure la société, qui dit regretter l’incident.

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