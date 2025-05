La marque horlogère Corum, fondée à La Chaux-de-Fonds en 1955, retourne en mains suisses. Haso Mehmedovic, ancien cadre de l'entreprise, rachète la société au groupe chinois Citychamp Watch & Jewellery via un 'buy-out'. Une relance mondiale est prévue pour mi-2026.

La marque horlogère Corum, fondée à La Chaux-de-Fonds en 1955, retourne en mains suisses. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Corum passe à nouveau en mains suisses. La marque horlogère chaux-de-fonnière, fondée en 1955 par René Bannwart, est rachetée par un de ses anciens cadres à ses propriétaires chinois.

Le propriétaire de la manufacture, Citychamp Watch & Jewellery Group, a cédé, via un «buy-out», la société à Haso Mehmedovic, a indiqué Corum dans un communiqué. Ce dernier, nouveau directeur et président du conseil d’administration, y a démarré comme horloger avant de grimper les échelons et d’être promu directeur des ventes.

La transaction a été menée par Haso Mehmedovic, 32 ans, «accompagné d’un groupe d’investisseurs suisses expérimentés». «L’ensemble des activités industrielles et commerciales de la marque, avec brevets, propriété intellectuelle et archives, est appelé à se poursuivre et à être réorganisé dans une nouvelle dynamique.»

L’année en cours sera consacrée au renforcement des collections, précise le communiqué. «La relance mondiale est prévue pour mi-2026, avec un recentrage sur l’ADN de la marque et son héritage prestigieux». Fondée il y a 70 ans tout juste, la marque horlogère a changé de propriétaire à maintes reprises à partir de l’an 2000.

Depuis 2013, Corum appartenait au groupe Citychamp Watch & Jewellery, basé à Hong Kong. Celui-ci a accepté de se séparer de ce fleuron horloger, dont l'activité a considérablement été réduite ces dernières années.