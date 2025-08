Des orages vont-ils gâcher la fête? MétéoSuisse fait le point

La Suisse fait face à une météo capricieuse depuis plusieurs jours. Mais tout n’est pas perdu pour les célébrations de la Fête nationale. Bien que la situation reste instable en ce 1er août, une bonne partie de la Suisse romande devrait passer entre les gouttes ce soir, selon les prévisions de MétéoSuisse.

Une dépression d’altitude centrée sur le Danemark va dicter le temps en Suisse durant ce week-end et des averses et des orages pourraient toucher le pays cet après-midi déjà. Vers 15h, le risque de se faire rincer est surtout présent le long du Jura et partiellement sur le Plateau, écrit l’agence. Le bassin lémanique et le Valais devraient se trouver en marge. En début de soirée, des cellules pourraient toucher les Préalpes et les Alpes. Et vers 22h, «le risque d’averses est peu marqué, à l’exception du nord-ouest de la Suisse et du versant nord des Alpes». Les traditionnels feux d’artifice ne devraient dès lors pas être trop impactés.

Par contre, une perturbation est attendue en fin de nuit et devrait apporter son lot de pluie jusqu’à samedi matin. La fin du week-end devrait être plus clémente. Avant un retour de l’été dans le courant de la semaine prochaine.