Dimanche, le corps d'une femme a été retrouvé dans une voiture, dans un pré à Schmitten (GR). En collaboration avec le parquet, la police cantonale des Grisons a identifié un homme fortement soupçonné d'avoir tué cette femme.

Une retraitée retrouvée morte dans une voiture à Schmitten (GR)

Une retraitée retrouvée morte dans une voiture à Schmitten (GR)

Une retraitée a été trouvée morte dimanche à Schmitten (GR) dans une voiture abandonnée dans un pré. Elle a arrêté, mardi soir, un Allemand de 36 ans, suspecté du meurtre de cette personne.

Les policiers ont trouvé le corps sans vie de la victime dimanche à la mi-journée suite à un avis de disparition. Il se trouvait sur le siège de conducteur de l'auto, indique la police grisonne mercredi. La victime est une senior domiciliée à Falera (GR). Les indices relevés sur les lieux laissent conclure à un homicide.

L'enquête a mené la police sur la piste d'un homme de nationalité allemande, domicilié à Valbella (GR). La police l'a arrêté chez lui mardi soir. La perquisition de domicile a permis d'y trouver des effets personnels de la victime. Le Ministère public grison a ouvert une enquête pénale contre le suspect pour meurtre.