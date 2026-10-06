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Blessé à l’abdomen
Un ado de 17 ans poignarde un jeune homme au Tessin

Un Syrien de 17 ans a été arrêté pour avoir poignardé un Italien de 21 ans lundi à Biasca (TI). La victime, gravement blessée à l’abdomen, est hors de danger, selon la police cantonale tessinoise.
Publié: il y a 8 minutes
Un Syrien de 17 ans a été arrêté après une agression au couteau survenue lundi à Biasca. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY
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ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune de 17 ans a été arrêté après avoir poignardé un homme de 21 ans lundi à Biasca (TI). La vie de la victime n'est plus en danger, a indiqué mardi la police cantonale tessinoise.

Une altercation a éclaté lundi peu avant 15h00 sur la Via Bellinzona pour une raison encore indéterminée. Au cours de la dispute, le jeune homme de 21 ans, un Italien domicilié dans la région de la Leventina, a été poignardé à l'abdomen. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital par les secouristes. Selon les médecins, ses jours ne sont plus en danger.

Les recherches menées par la police cantonale, avec le soutien de la police des transports, ont permis d'identifier et d'interpeller le suspect. Il s'agit d'un Syrien de 17 ans, domicilié sur la Riviera. Après son interrogatoire, l'adolescent a été placé en détention provisoire. Il est inculpé de tentative de meurtre avec circonstances aggravantes et de coups et blessures.

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