Pas d'appel d'urgence et des skis abandonnés

1/5 Cinq randonneurs ont perdu la vie au Rimpfischhorn. De nombreuses questions sur l'accident sont encore en suspens. Photo: keystone-sda.ch

Martin Meul

L'annonce ce dimanche de la police cantonale valaisanne a fait l'effet d'un coup de massue. Les corps de cinq alpinistes ont été retrouvés au Rimpfischhorn, entre Saas-Fee et Zermatt. Une tragédie qui n’est pas sans rappeler l’accident survenu à la Tête Blanche en mars 2024, au cours duquel six personnes avaient perdu la vie dans les montagnes valaisannes.

Les corps ont été découverts samedi après que d’autres alpinistes ont remarqué, non loin du sommet du Rimpfischhorn, quatre paires de skis abandonnées. Ils ont immédiatement alerté les secours. Lors d’un vol de reconnaissance, l’équipe d’Air Zermatt a repéré trois corps à environ 500 mètres en contrebas du col, sur un cône d’avalanche, et deux autres à quelque 200 mètres au-dessus, sur une petite zone enneigée. De nombreuses questions restent toutefois en suspens. Blick fait le point sur les plus importantes.

1 A quel moment les alpinistes ont-ils trouvé la mort?

Les corps ont été retrouvés samedi. Mais on ignore encore depuis combien de temps les victimes se trouvaient sur la montagne. La police cantonale valaisanne n’a, pour l’heure, donné aucune indication sur la date de leur départ.

2 Comment les randonneurs sont-ils morts?

Apparemment, aucun appel d’urgence n’a été émis par les alpinistes. Ce silence laisse penser à un accident soudain: une chute, une rupture de corniche ou encore une avalanche. La nature de l’accident pourrait également expliquer pourquoi deux des corps ont été retrouvés à une distance d’environ 200 mètres des trois autres.

3 Qui sont les victimes?

Jusqu'à présent, l'identité des victimes n'est pas encore connue, que ce soit leur sexe ou leur nationalité. La police cantonale valaisanne a déclaré que l'identification formelle des victimes n'avait pas encore eu lieu. Cela n'est pas inhabituel, car il faut un certain temps pour que ce processus soit achevé.

4 Où allaient les alpinistes?

Selon les éléments disponibles à ce stade, les alpinistes avaient entamé leur randonnée depuis la cabane Britannia, située au-dessus de Saas-Fee. L’ascension du Rimpfischhorn à ski est réputée exigeante. Elle se déroule en haute montagne, avec un dénivelé d’environ 1300 mètres. Très prisée par les randonneurs expérimentés, elle requiert des conditions météo stables, une bonne forme physique et une solide expérience alpine. On ignore encore si le groupe prévoyait de redescendre à la cabane Britannia ou de rejoindre Täschalp, près de Zermatt.

5 Pourquoi personne n’a signalé leur disparition?

Le fait que les victimes aient été retrouvées par hasard interroge. Sans l’intervention fortuite d’un autre groupe, qui a remarqué samedi quatre paires de skis abandonnées au dépôt de matériel du Rimpfischsattel, les secours n’auraient peut-être pas été alertés de sitôt. Jusqu’ici, aucun signalement n’a été fait par des proches des alpinistes disparus.

6 Qu’est-il advenu de la cinquième paire de skis?

La découverte de seulement quatre paires de skis sur place soulève une autre question. D’après Air Zermatt, la cinquième paire a été retrouvée plus bas, et les raisons demeurent inconnues. La zone du sommet du Rimpfischhorn, souvent atteinte par une arête exposée, oblige en général les alpinistes à déposer leurs skis pour les derniers mètres d’ascension.

7 Quelles étaient les conditions en montagne?

Faute de précision sur le jour exact de leur tentative, il est difficile d’évaluer les conditions météorologiques rencontrées par le groupe. Après les fortes précipitations de la semaine sainte, l’enneigement était jugé bon. Des alpinistes présents aux alentours du 19 mai avaient toutefois signalé l’arrivée imminente d’une dégradation du temps. Reste à savoir si la météo a joué un rôle dans le drame – un point encore incertain.

La police cantonale valaisanne a annoncé qu’elle communiquera davantage d’informations sur l’accident du Rimpfischhorn au cours de la journée de lundi.