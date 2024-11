Le vitrail dit de l'Escalade (1603-1606) figure parmi les nombreuses pièces exposées au Musée de l'Ariana dans le cadre de l'exposition "Post Tenebras Lux" qui débute vendredi prochain, avec un vernissage la veille au soir. Photo: Atelier Girardet

ATS Agence télégraphique suisse

La nouvelle grande exposition du Musée Ariana, à Genève, met en lumière sa collection de vitraux. Dès vendredi prochain et jusqu'au 2 novembre 2025, «Post Tenebras Lux» permettra au public de découvrir une partie de ce patrimoine exceptionnel et méconnu.

Avec une collection couvrant une large période, de 1140 à 2007, le Musée Ariana conserve un ensemble remarquable de vitraux, provenant principalement de Suisse et des régions limitrophes. Ce corpus se démarque par ses 370 pièces figurées, comme autant d'histoires à découvrir.

«Post Tenebras Lux»

A ce jour, seuls quelques vitraux insérés dans l'architecture du Musée Ariana et du Musée d'art et d'histoire de Genève étaient visibles. L'exposition «Post Tenebras Lux» donne accès à plus de 200 œuvres méconnues, extraites pour l'occasion des réserves municipales genevoises.

Réalisée en partenariat avec le Vitrocentre Romont (FR) et l'Université de Genève, l'exposition constitue le cinquième volet de la série «L'Ariana sort de ses réserves». Outre l'étude approfondie des vitraux de la Ville de Genève, ce projet a notamment permis de procéder à de nombreuses restaurations et d'enrichir l'inventaire de cette collection unique qui est désormais accessible en ligne.

www.musee-ariana.ch