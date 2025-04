Le téléski du Törbeltal dans le Haut-Valais a le plus grand dénivelé de Suisse. Gravement menacé, la remontée mécanique sera finalement conservée et bénéficiera même d'un rafraîchissement.

Certains des 20 pylônes de la remontée du Törbeltal se sont déplacés d'un demi-mètre au cours des dernières années. Photo: Instagram

Robin Wegmüller

Bonne nouvelle pour les amateurs de ski en Valais: le téléski du Törbeltal, situé dans la station de Moosalp, va pouvoir être rénové. Construit en 1978, l’appareil avait urgemment besoin d’une réfection, estimée à plus d’un million de francs – une somme difficile à réunir. Mais une collecte de fonds en ligne a porté ses fruits: à ce jour, plus de 993'000 francs ont été récoltés, selon le site officiel des remontées mécaniques.

«Notre gratitude est immense», déclare Christian Lehner, président du conseil d'administration des Moosalp Bergbahnen, au «Walliser Bote». Que cela soit les habitants, les propriétaires de résidences secondaires, les vacanciers ou les entreprises, tous ont soutenu la rénovation du téléski. «C'est un très bon signe pour la région de Moosalp.» Actuellement, il manque encore 56'910 francs. Mais ceux-ci devraient être réunis d'ici la fin des travaux de rénovation.

Une expérience rare

Et pour cause: le téléski est une attraction unique en Suisse. Avec environ 650 mètres de dénivelé, c’est le téléski qui affiche la plus grande différence d’altitude du pays, reliant 1883 à 2550 mètres d’altitude. Sa disparition aurait été une perte majeure pour la station, qui compte huit remontées et 25 kilomètres de pistes.

Il amène tout de même 700 sportifs d'hiver par heure au point le plus haut du domaine skiable. Une rénovation reste nécessaire parce que le terrain est en mouvement et que certains des 20 pylônes du téléski se sont déplacés, parfois d'un demi-mètre. Le champion de slalom Ramon Zenhäusern y a chaussé les skis pour la première fois – une piste porte d’ailleurs son nom.

En janvier, il manquait encore 600'000 francs

Le risque d’interruption était réel: en janvier, il manquait encore 600'000 francs. A l’époque, seuls 400'000 francs avaient été réunis, dont 200'000 francs apportés par la société des remontées mécaniques elle-même. Mais l’hiver et la fréquentation touristique ont redonné un élan aux dons.

Les études préparatoires ont déjà commencé, confirme Christian Lehner. L’objectif est de commencer les travaux cet été pour les terminer avant les premières neiges de décembre. Les skieurs peuvent donc se réjouir: la saison prochaine, ils retrouveront un téléski flambant neuf et prêt à affronter la saison hivernale.