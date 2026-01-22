DE
Nestlé dans la tourmente
Enquête pénale après le décès d’un nourrisson lié à un lait infantile

Le parquet de Bordeaux a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pénale en recherche des causes de la mort d'un nourrisson ayant consommé un lait infantile Nestlé, deux jours après l'annonce d'investigations sanitaires sur ce décès.
Publié: 16:47 heures
Le parquet de Bordeaux ouvre une enquête pénale après la mort d'un nourisson.
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS

Le parquet de Bordeaux a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pénale en recherche des causes de la mort d'un nourrisson ayant consommé un lait infantile Nestlé, deux jours après l'annonce d'investigations sanitaires sur ce décès.

«Une fois sorti de la maternité, le nourrisson avait notamment été alimenté, entre le 5 et le 7 janvier 2026, avec un lait artificiel de marque Guigoz ayant fait l'objet d'un rappel pour une possible contamination par une bactérie Bacillus Cereus», a précisé à l'AFP Renaud Gaudeul, procureur de la République à Bordeaux, qui a sollicité des analyses pour «déterminer la présence ou non de la bactérie» dans le lait ingéré.

