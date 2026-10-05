Moncler veut organiser un nouveau défilé en Engadine, mais le projet fait déjà polémique. Après les critiques suscitées par son événement à St-Moritz en 2024, la marque de luxe promet cette fois un événement plus respectueux de l’environnement.

Une marque de luxe irrite les habitants du village de Schellenursli

Une marque de luxe irrite les habitants du village de Schellenursli

Patrik Berger

En 2024, la marque de luxe Moncler avait transformé une forêt en véritable catwalk. A St-Moritz, plusieurs mannequins célèbres, dont Emily Ratajkowski et Irina Shayk, avaient défilé dans de la neige artificielle, au milieu des lasers et des projecteurs.

L'événement avait rapidement suscité les critiques. A plusieurs reprises, des hélicoptères auraient survolé le village pour acheminer du matériel. Des installations auraient également été fixées aux arbres et le catwalk préparé à l'aide d'un canon à neige. Enfin, le défilé aurait perturbé la faune.

Moncler prévoit de revenir dans les montagnes grisonnes. Cette fois-ci c'est à Guarda que la marque a choisi de s'installer, rapporte le «Tages-Anzeiger». Ce village de 180 habitants, célèbre pour ses maisons historiques et son tourisme hors des sentiers battus, pourrait bien connaître une agitation inhabituelle en février prochain.

C'est en effet à cette période que Moncler souhaite y présenter sa prochaine collection hivernale. Un projet qui suscite déjà les inquiétudes.

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Une aide à 6 chiffres versée à Pro Guarda

«Mais enfin, quel est le rapport entre une marque de luxe et Guarda?», s'interroge Sophie Badel, tenancière du restaurant Crusch Alba. «Ce n’est absolument pas notre clientèle. Ce sont surtout les randonneurs et les amateurs de raquettes qui viennent à Guarda, pas des gens branchés.» Elle craint notamment que les images publiées sur les réseaux sociaux fassent augmenter le nombre de touristes dans le village. Pendant le Chalandamarz, une fête traditionnelle célébrant la fin de l'hiver, quelques 500 visiteurs viennent parfois filmer une vingtaine d’enfants du village.

A Guarda, Moncler assure vouloir limiter l'impact de l'événement sur le village. La commune a fixé des conditions strictes. Aucun hélicoptère ni canon à neige ne sera autorisé, et aucune intervention ne sera tolérée afin de préserver l'image du village. Les invités devront arriver en train, avant de rejoindre le village en navette. La commune entend par ailleurs bénéficier des retombées économiques de l'événement. La marque devra également privilégier les fournisseurs et commerces locaux pour tous ses achats.

Ainsi, le menuisier du village a fabriqué des bancs en bois pour le défilé. Ceux-ci resteront ensuite à la disposition de la commune, rapporte le «Tages-Anzeiger». Moncler met également la main au portefeuille: la fondation Pro Guarda, qui oeuvre en faveur de logements et d’emplois pour les habitants du village, devrait bénéficier d’un soutien financier à six chiffres de la part de Moncler.