D'ici à 2033
Première stratégie nationale pour la paralysie médullaire

Quatre organisations suisses ont présenté lundi la première stratégie nationale en matière de paralysie médullaire, qui touche la moelle épinière. Elle comporte neuf champs d'action et 32 mesures concrètes à mettre en œuvre d'ici à 2033.
Publié: 13:50 heures
Un accès garantit à un accompagnement psychologique fait partie des mesures que propose la stratégie nationale en matière de paralysie médullaire présentée lundi. (Image symbolique)
Photo: HOLGER HOLLEMANN
ATS Agence télégraphique suisse

La stratégie vise à améliorer la qualité de vie et la participation sociale des plus de 8000 personnes vivant aujourd’hui en Suisse avec une paralysie médullaire, peut-on lire dans le communiqué de presse. Un renforcement de la prévention ou un accès garantit à un accompagnement psychologique font notamment partie des mesures.

240 nouveaux cas chaque année

Les quatre associations qui ont travaillé conjointement sur ce projet sont l'Association Association centres pour paraplégiques de Suisse, la Fondation suisse pour paraplégiques, l'Association suisse des paraplégiques et Recherche suisse pour paraplégiques.

Chaque année, environ 240 nouveaux cas de paralysie médullaires sont recensés en Suisse, selon les concepteurs de la stratégie. Une paralysie médullaire survient lors d’une lésion de la moelle épinière.

