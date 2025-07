Le syndicat des pilotes Aeropers envisage de résilier la convention collective de travail avec Swiss fin 2025. Cette décision vise à améliorer les conditions de travail, notamment l'équilibre entre vie professionnelle et familiale.

1/2 Pour les pilotes, difficile de concilier une vie de famille avec un travail qui demande de voyager loin. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le syndicat des pilotes Aeropers va probablement résilier la convention collective de travail (CCT) avec la compagnie Swiss. Il entend améliorer les conditions de travail du personnel. «Nous allons selon toute vraisemblance résilier la CCT à la fin de l'année 2025», a indiqué le porte-parole d'Aeropers Thomas Steffen à l'agence de presse Keystone-ATS, revenant sur une information de la «NZZ am Sonntag». La convention resterait dans ce cas encore valable en 2026, a-t-il précisé.

Pour justifier cette démarche, le journal dominical évoque des difficultés croissantes pour les pilotes à concilier vie de famille et profession. Les conventions collectives de travail sont généralement négociées pour une durée indéterminée, avec une durée minimale de quatre ans, a expliqué Thomas Steffen. Il est usuel que la CCT soit résiliée par l'une des deux parties pour obtenir des améliorations, poursuit-il. «La résiliation est une étape normale et non un signe de litige.»

La majorité favorable pour une résiliation

Aeropers n'a pas encore lancé le processus de vote qui précède une résiliation. Un sondage réalisé auprès des membres montre cependant qu'une majorité est actuellement favorable à une résiliation. Le résultat de l'enquête est également connu de Swiss.

Le porte-parole d'Aeropers estime très peu probables des négociations ultérieures sans résiliation préalable de la convention collective: «Nos expériences avec la CCT actuelle concernant la mise en œuvre d'améliorations en faveur des collaborateurs pendant une convention en cours sont très négatives.»