Fin de partie pour l’été indien en Suisse. Dès ce jeudi, une perturbation débarque par l’ouest du pays, accompagnée dans la soirée d’averses localement très soutenues. Pourtant, cet épisode ne suffira pas à régler le problème de la sécheresse.

La pluie va balayer la Suisse romande ce jeudi

La pluie va balayer la Suisse romande ce jeudi

Janine Enderli

Après quelques jours de beau temps, la météo commence maintenant à se gâter: le jeudi s'annonce gris, et le soir, de très fortes averses sont attendues.

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Alors que le temps restera sec une bonne partie de la journée en Suisse centrale et orientale, les premières averses toucheront la Suisse romande dès ce matin. Plus tard dans l'après-midi, mais surtout en soirée, les averses de plus en plus fortes s'étendront depuis l'ouest.

La sécheresse persiste

Une perturbation venue de l’ouest balaye la Suisse et met un terme brutal aux airs d’été indien. Pour autant, les quantités d’eau ne devraient pas être trop importantes.

«La sécheresse marquée ne changera guère; les sols ne seront probablement humidifiés qu’en surface. Les niveaux des ruisseaux, des rivières et des lacs ne réagiront pratiquement pas», écrit Meteo News dans un article de blog récent.

Changement de temps modéré

Vendredi, le ciel conservera cette teinte grisâtre. A quelques rares exceptions près, le temps restera toutefois sec, et le soleil fera déjà son grand retour sur l’ouest et le sud du pays.

Ce week-end s’annonce sous un jour bien plus agréable, rythmé par une alternance de soleil et de passages nuageux, même si quelques averses locales ne sont pas à exclure en montagne. Une chose est sûre: le thermomètre perdra certes quelques degrés, mais l’atmosphère demeurera particulièrement douce.