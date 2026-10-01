DE
FR

Changement de météo
La pluie va balayer la Suisse romande ce jeudi

Fin de partie pour l’été indien en Suisse. Dès ce jeudi, une perturbation débarque par l’ouest du pays, accompagnée dans la soirée d’averses localement très soutenues. Pourtant, cet épisode ne suffira pas à régler le problème de la sécheresse.
Publié: il y a 34 minutes
1/4
Une perturbation traverse la Suisse en provenance de l'ouest.
Photo: Meteoschweiz
Janine Enderli

Après quelques jours de beau temps, la météo commence maintenant à se gâter: le jeudi s'annonce gris, et le soir, de très fortes averses sont attendues.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Alors que le temps restera sec une bonne partie de la journée en Suisse centrale et orientale, les premières averses toucheront la Suisse romande dès ce matin. Plus tard dans l'après-midi, mais surtout en soirée, les averses de plus en plus fortes s'étendront depuis l'ouest.

La sécheresse persiste

Une perturbation venue de l’ouest balaye la Suisse et met un terme brutal aux airs d’été indien. Pour autant, les quantités d’eau ne devraient pas être trop importantes.

«La sécheresse marquée ne changera guère; les sols ne seront probablement humidifiés qu’en surface. Les niveaux des ruisseaux, des rivières et des lacs ne réagiront pratiquement pas», écrit Meteo News dans un article de blog récent.

Changement de temps modéré

Vendredi, le ciel conservera cette teinte grisâtre. A quelques rares exceptions près, le temps restera toutefois sec, et le soleil fera déjà son grand retour sur l’ouest et le sud du pays.

Ce week-end s’annonce sous un jour bien plus agréable, rythmé par une alternance de soleil et de passages nuageux, même si quelques averses locales ne sont pas à exclure en montagne. Une chose est sûre: le thermomètre perdra certes quelques degrés, mais l’atmosphère demeurera particulièrement douce.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus