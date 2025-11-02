DE
FR

Face à l'ouragan Melissa
Des hôpitaux de campagne bientôt installés en Jamaïque

La Jamaïque va installer plusieurs hôpitaux de campagne dans l'ouest de l'île caribéenne pour pallier les destructions causées par le passage dévastateur de l'ouragan Melissa, a annoncé son ministre de la santé Christopher Tufton samedi.
Publié: 08:11 heures
Partager
Écouter
L'ouragan Melissa a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi (archives).
Photo: Orlando Barria
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quatre jours après que Melissa a frappé de plein fouet les régions occidentales de la Jamaïque, le bilan humain communiqué par les autorités locales reste de 19 morts, mais «j'imagine que c'est plus [...] parce qu'il y a encore des endroits que nous avons des difficultés à atteindre», a-t-il expliqué

Face aux dégâts subis par les hôpitaux dans l'ouest du pays, tant sur la côte sud que nord, plusieurs hôpitaux de campagne vont y être déployés dans les jours et semaines qui viennent. Les hôpitaux de l'ouest jamaïcain ont subi en particulier de sérieux dégâts à leurs toitures et inondations qui ont endommagé le matériel médical.

Le premier, à Black River, le chef-lieu de la province la plus sévèrement touchée par Melissa, «doit être acheminé demain [dimanche] et, immédiatement, on commencera l'installation», a indiqué le ministre. «Cette installation sera entièrement équipée, avec notamment un bloc opératoire et d'autres équipements de diagnostic et de soins essentiels, ainsi que du personnel». «Nous espérons que l'hôpital sera opérationnel dans le courant de la semaine prochaine», a-t-il avancé.

A lire aussi
La Jamaïque ravagée par Melissa reçoit l’aide internationale
L'aide afflue
La Jamaïque ravagée par Melissa reçoit l’aide internationale
Quelles conséquences aura l’ouragan Melissa sur l’Europe?
Après les ravages aux Caraïbes
Quelles conséquences aura l’ouragan Melissa sur l’Europe?

Plusieurs autres doivent suivre, en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Espagne, le Canada et l'Inde et leurs destinations restent à préciser, a-t-il ajouté. «Nous travaillons sur un scénario où nous aurons deux, voire trois autres hôpitaux de campagne», qui pourraient être implantés plus à l'ouest et sur la côte nord, a estimé le ministre.

L'ouragan Mélissa, qui a fait près de 50 morts dans les Caraïbes, a dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Haïti et Cuba pendant sa course de plusieurs jours dans la région.

Rendu plus destructeur par le changement climatique, l'ouragan a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus