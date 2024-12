Il faut davantage préparer les Suisses aux menaces et à la peur

La Suisse veut renforcer sa capacité de résistance. Le Conseil des Etats soutient une motion visant à améliorer la résilience de la société et de la politique de défense. Objectif: préparer la population aux menaces et augmenter la capacité d'autodéfense.

Le Conseil des Etats a soutenu une motion visant à renforcer la résilience de la population suisse face à la peur et aux menaces. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La capacité de résilience de la société et de la défense suisse doit être améliorée. Le Conseil des Etats a soutenu mercredi par 33 voix contre 7 une motion de Heidi Z'Graggen (C/UR) en ce sens. Le National devra se prononcer.

L'Uranaise rappelle que les menaces hybrides recourent à différentes méthodes telles que les actions militaires, les cyberattaques, la désinformation et les pressions économiques pour déstabiliser les systèmes sociaux, politiques et économiques. Ces attaques cherchent à attiser la peur et l'insécurité.

Etablir une stratégie

Il faut donc renforcer la résilience de la société et la «volonté de se défendre». La population constitue une ligne de défense essentielle et doit être intégrée en conséquence dans la stratégie de sécurité nationale.

Mme Z'Graggen demande au gouvernement d'établir une stratégie afin d'améliorer la sensibilisation, la formation, l’infrastructure et la coopération interinstitutionnelle, et garantir que les ressources soient adaptées à long terme aux besoins de la Suisse en matière de sécurité.

Faire face aux menaces

Cette stratégie visera à préparer la population aux menaces et à renforcer la capacité d’entraide. Elle se concentrera sur l’amélioration de la résistance face à la désinformation et aux crises, sur la garantie de l’approvisionnement en biens critiques et sur l’augmentation de la capacité à durer en cas de crises telles que des catastrophes naturelles et des conflits militaires. Il s’agira en outre d’encourager la volonté de se défendre et de sensibiliser la population à la protection et aux valeurs de notre pays.

Le Conseil fédéral abordera ces thèmes de manière détaillée dans la Stratégie de politique de sécurité de la Suisse 2025. Cette stratégie est actuellement en cours d'élaboration.