Le mois de mars arrive avec son lot de changements, et plusieurs bonnes nouvelles à la clé. Baisse des loyers, changement sur les routes et pour les voyageurs: voici ce qui se profile pour les Suisses.

1 Les prix de la téléphonie mobile augmentent

Les abonnés de Salt et Sunrise verront leur facture augmenter dès mars. Les opérateurs justifient ces hausses par l’augmentation des coûts liés aux assurances, aux loyers et à l’électricité.

Chez Sunrise, les forfaits mobiles coûteront entre 50 centimes et 1,70 franc de plus par mois, tandis que les abonnements internet connaîtront une hausse de 1,40 à 2,30 francs. Les clients peuvent encore résilier leur abonnement jusqu'à fin février, dans le cadre du droit de résiliation spécial.

Salt a informé ses clientes et clients par e-mail des augmentations de prix de leurs abonnements: «Comme de nombreuses entreprises, nous avons dû faire face à une hausse des coûts d'exploitation l'année dernière.» L'adaptation concerne les tarifs de téléphonie mobile. Les personnes disposant par exemple de l'abonnement mobile «Europe Data» devront payer deux francs de plus à partir du 1er mars 2025. En revanche, les offres prépayées, les packs avec appareils, ainsi que les abonnements internet et TV de Salt Home ne seront pas impactés.

2 Le taux d'intérêt de référence hypothécaire devrait baisser

Bonne nouvelle pour les locataires: une baisse du taux hypothécaire de référence pourrait être annoncée en mars, ouvrant la voie à une réduction des loyers. Ce taux, réévalué tous les trois mois par l’Office fédéral du logement (OFL) était resté à 1,75% en décembre, alors qu’une baisse était attendue. Mais cette fois, les experts sont confiants: il pourrait passer à 1,5%, ce qui donnerait aux locataires le droit de demander une diminution de leur loyer.

3 Feu vert pour la conduite en pilotage automatique

A partir du mois de mars, les automobilistes pourront utiliser le pilote automatique sur l'autoroute en lâchant le volant. Ils doivent toutefois être prêts à reprendre le contrôle à tout moment si le système le leur demande. Le Conseil fédéral a adopté à cet effet une ordonnance qui entrera en vigueur le 1er mars 2025.

L'ordonnance stipule en outre qu'à partir de cette date, le stationnement automatisé d'une voiture sera également autorisé sans qu'un conducteur ne se trouve à l'intérieur du véhicule, mais uniquement sur des places de stationnement et dans les parkings couverts définis à cet effet.

Enfin, les véhicules sans chauffeur pourront circuler sur certaines routes approuvées, sous la supervision d’un opérateur à distance, capable d’intervenir en cas de besoin.

4 Baisse des frais de réseau électrique

Les consommateurs d'électricité devront payer 124 millions de francs de moins pour l'utilisation du réseau pour l'année tarifaire 2025. Le Conseil fédéral a adapté l'indemnisation en fonction des risques pour le capital investi dans le réseau électrique.

La modification correspondante de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité concernant le calcul du Weighted Average Cost of Capital (WACC) entrera en vigueur le 1er mars. Ce WACC est fixé chaque année par le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

5 Lidl augmente sa masse salariale

Lidl augmente la masse salariale de ses collaborateurs en Suisse de 1,5%. Le détaillant s'est mis d'accord sur ce point avec ses partenaires sociaux Syna et la Société suisse des employés de commerce.

Selon un communiqué commun de mardi, il a en outre été convenu que le salaire de tous les collaborateurs travaillant à temps plein augmenterait d'au moins 50 francs par mois. Les modifications entreront en vigueur avec la nouvelle convention collective de travail le 1er mars 2025.

A partir de cette date, Lidl garantit aux collaborateurs non qualifiés un salaire minimum de 4600 francs par mois, poursuit le communiqué. Les employés de Lidl ayant suivi une formation de deux ans dans un magasin ou un entrepôt recevront au moins 4650 francs, et 4700 francs avec une formation de trois ans.

6 Avis aux voyageurs!

L'Allemagne prolonge les contrôles aux frontières

Berlin a décidé de maintenir les contrôles à ses frontières extérieures jusqu’au 15 septembre 2025. Ces contrôles, initialement temporaires, concernent notamment les frontières avec le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, et visent à lutter contre l’immigration illégale et le terrorisme. Les postes frontaliers avec la Suisse, la Pologne et la République tchèque restent également sous surveillance renforcée.

Voyages au Vietnam

Dès le 1ᵉʳ mars 2025, les Suisses voyageant en groupe avec un tour-opérateur international n’auront plus besoin de visa pour le Vietnam. Cette mesure, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, vise à dynamiser le tourisme et concerne également les voyageurs polonais et tchèques.

Voyager en Angleterre

À partir du 2 avril 2025, une autorisation de voyage électronique (ETA) sera nécessaire pour entrer au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Elle coûtera 10 livres (environ 11,20 francs) et sera valable deux ans.

L’ETA pourra être demandée dès le 5 mars via l’application «UK ETA» ou sur le site officiel du gouvernement britannique. Ceux qui possèdent un permis de séjour, de travail ou un visa étudiant ne seront pas concernés.

7 Pénurie de céréales: la Suisse augmente ses importations

Les récoltes de blé, seigle et épeautre ont été historiquement faibles en Suisse l’an dernier, atteignant leur plus bas niveau depuis 25 ans. Pour compenser ce manque, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter le contingent tarifaire des céréales panifiables de 60'000 tonnes. La modification correspondante de l'ordonnance sur les importations agricoles entrera en vigueur le 1er mars 2025.