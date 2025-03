Face aux loyers exorbitants et au coût de la vie en Suisse, 51'000 ménages romands cherchent activement un logement en France. S'éloigner de leurs proches et l'alambiquée bureaucratie française s'érigent en obstacles.

Logement et vie trop chers

L'augmentation du coût du logement, et de la vie en général, pousse toujours plus de Romands à quitter le pays pour déménager en France. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le constat est sans appel: face à la flambée des loyers et au coût de la vie en Suisse, des dizaines de milliers de Romands s'apprêtent à franchir la frontière. Selon une enquête de Comparis, 5,1% des ménages romands, soit environ 51'000 foyers, recherchent activement un logement en France pour y vivre en tant que frontaliers.

Ce phénomène n'est plus seulement une réflexion: ces 51'000 Romands ont déjà entamé des démarches concrètes. «Il y a de bonnes raisons de penser que cette tendance pourrait même s'accélérer», alerte Harry Büsser, expert Immobilier chez Comparis.

L'effet boule de neige joue un rôle clé: 67,6% des personnes interrogées ont déjà des amis ou connaissances installés en France. Plus ils sont nombreux à franchir le pas, plus la tentation grandit.

Economies alléchantes, obstacles bien réels

La motivation principale? Le coût de la vie. Pour 40,3% des sondés, déménager en France permettrait de réduire significativement leurs dépenses. Les loyers et prix d'achat plus attractifs sont également un argument de poids pour 33,9% des Romands. Mais seulement 29,3% des personnes interrogées estiment que la qualité de vie dans son entièreté serait meilleure de l'autre côté de la frontière.

En effet, des freins subsistent. L'éloignement de la famille et des amis est cité comme un obstacle majeur par 47,7% des sondés. Le temps de trajet et l'accès aux transports inquiètent 47,4% des répondants, tandis que l'ombre de la bureaucratie française plane sur les volontés de déménagements. «Beaucoup connaissent le système suisse et redoutent la complexité administrative française», confirme Harry Büsser.

L'exode des Romands vers la France: une tendance durable?

Si de plus en plus de Romands font le choix de l'expatriation, c'est aussi parce qu'ils voient leurs proches s'y installer. Parmi ceux qui envisagent sérieusement de partir, 88,2% ont déjà des connaissances ou des amis ayant franchi le cap.

C'est l'une des raisons qui permet à Comparis de miser sur l'accélération du phénomène. Le comparateur a sondé tous les cantons romands ou bilingues, Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais. La tendance est identique partout.