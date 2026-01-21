«Sans les Etats-Unis, la Suisse ne serait pas ce qu'elle est»

Donald Trump réserve un tacle à la Suisse: «La Suisse est un pays formidable, mais uniquement grâce à nous! L'argent qu'ils gagnent c'est parce que nous ne les taxons pas!», affirme Donald Trump, ajoutant ne pas se souvenir du nom de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

«Elle m'a dit 'vous ne pouvez pas faire ça, nous sommes un petit pays', elle m'a juste mal traité, je dois l'avouer. Elle était si agressive et elle répétait tout le temps la même chose (...) Et puis Rolex et comapgnie sont venus me trouver! Je ne veux blesser personne, il y a beaucoup d'autres endroits de ce type qui tirent un avantage des Etats-Unis. Sans nous, ce ne serait plus la Suisse.»

«Sans nous, la plupart des pays ne tournent même pas. Sans notre armée, vous auriez des menaces que vous ne pouvez même pas imaginer.»