«Sans les Etats-Unis, la Suisse ne serait pas ce qu'elle est»
Donald Trump réserve un tacle à la Suisse: «La Suisse est un pays formidable, mais uniquement grâce à nous! L'argent qu'ils gagnent c'est parce que nous ne les taxons pas!», affirme Donald Trump, ajoutant ne pas se souvenir du nom de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.
«Elle m'a dit 'vous ne pouvez pas faire ça, nous sommes un petit pays', elle m'a juste mal traité, je dois l'avouer. Elle était si agressive et elle répétait tout le temps la même chose (...) Et puis Rolex et comapgnie sont venus me trouver! Je ne veux blesser personne, il y a beaucoup d'autres endroits de ce type qui tirent un avantage des Etats-Unis. Sans nous, ce ne serait plus la Suisse.»
«Sans nous, la plupart des pays ne tournent même pas. Sans notre armée, vous auriez des menaces que vous ne pouvez même pas imaginer.»
Donald Trump conclut son discours
«Nous devons devenir plus forts que jamais», conclut Donald Trump. «Nous sommes tellement en avance et de nombreuses personnes dans cette assemblée sont des visionnaires. Certains d'entre vous sont les meilleurs dirigeants et les meilleurs cerveaux du monde. Il faut prendre soin des personnes brillantes, car il y en a peu.»
«Nous sommes dans une position de faire des choses auxquelles personne n'a pensé avant, les Etats-Unis sont de retour, plus en forme que jamais.»
Donald Trump s'en prend au président de la Fed
Donald Trump affirme que le président de la Fed, Jerome Powell, est toujours en retard lorsqu'il s'agit de baisser les taux directerus.
«L’Amérique ne deviendra pas un pays de locataires», a-t-il ajouté. Les entreprises privées ne seront plus autorisées à acheter de biens immobiliers résidentiels aux Etats-Unis. Il imbombe la responsabilité des prix élevés des maisons à Detroit, Atlanta ou Baltimore incombe à Joe Biden. Il a été, selon lui, «un président absolument déplorable».
Trump est également agacé par la question des taux d'intérêt. Il affirme que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, est «toujours en retard».
Donald Trump enchaîne sur la guerre en Ukraine et sur Emmanuel Macron
Le président américain parle de la guerre en Ukraine. «J'ai toujours dit à Vladimir: 'Ne t'en mêle pas'!» déclare Donald Trump. Il affirme ensuite avoir mis fin à huit guerres. «Poutine m'a appelé et m'a dit: J'essaie depuis dix ans de mettre fin à cette guerre, tu ne peux rien faire?»
Donald Trump a jugé que c'était à l'Otan et à l'Europe «de s'occuper de l'Ukraine», et pas aux Etats-Unis.
«Qu'est-ce que les Etats-Unis retirent de tout ce travail, de tout cet argent, autre que mort, destruction et des sommes d'argent colossales qui vont vers des gens qui n'apprécient pas ce que nous faisons? Ils n'apprécient pas ce qu'on fait, je parle de l'Otan, je parle de l'Europe. C'est à eux de s'occuper de l'Ukraine, pas à nous. Les Etats-Unis sont très loin, un grand et bel océan nous sépare. Nous n'avons rien à voir avec ça», a affirmé le président américain.
Puis il mentionne Emmanuel Macron, qui a «joué le dur à cuir» à Davos avec ses lunettes de soleil. «J'aime bien Emmanuel, ça peut paraître incroyable, mais je l'aime vraiment bien.» Trump dit avoir exigé que la France augmente le prix des médicaments. Il prétend que Macron exploite les Etats-Unis depuis 30 ans.
Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les exportations françaises vers les Etats-Unis, ce à quoi Macron a cédé. «Vous nous exploitez depuis 30 ans», a répété Trump. Il a fallu trois minutes aux Etats-Unis par pays pour négocier un accord tarifaire avec la France et d'autres nations.
«Les Groenlandais m'appellent 'papa'»
«Les Groenlandais m’adorent. Ils m’appellent même Papa», affirme Donald Trump. Il poursuit sur ses accords commerciaux. «Le prix de nos médicaments vont diminuer de 90% dans tous nos pays partenaires et je les en remercie, cela n'aurait pas été possible sans les droits de douane.»
«Je n'utiliserai pas la force», annonce Donald Trump
«Tous les Etats-Unis demandent le Groenland», poursuit Donald Trump. «Je n'utiliserai pas la force.» «Je demande un bout de glace qui pourrait être décisive pour la paix mondiale, c'est une petite requête comparée à tout ce que nous avons donné. L'OTAN sait que nous sommes là pour eux, mais je ne sais pas s'ils seront là pour nous.»
«S'il y a une guerre, la plupar de l'action se passer au-dessus de ce morceau de glace, nous construirons le plus grand dôme en or sur cette île pour défendre le Canada, qui d'ailleurs devrait aussi être plus reconnaissant. Le Canada vit grâce aux Etats-Unis, souvenez-vous en.»
«Un expert militaire m'a dit: 'Monsieur, tout ce que vous avez fait a été parfaitement bien exécuté', j'ai répondu 'Je sais'», ajoute Donald Trump en référence à l'opération au Venezuela. «Je rencontre Zelensky aujourd'hui, il est peut-être dans l'assemblée.»
«Nous avons les meilleures armes du monde, maintenant nous les produirons plus vite», a-t-il ajouté. «Nous voulons un morceau de glace pour protéger le monde. Ils ont le choix: vous pouvez dire oui, et nous l'apprécierons, ou vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons.»
Donald Trump aborde le Groenland et s'en prend au Danemark
«Les Etats-Unis se soucient beaucoup des Européens, vraiment. Je suis mi-Ecossais, mi-allemand, nous croyons aux liens civilisationnels entre les Etats-Unis et l'Europe, nous voulons voir un Occident fort et uni. Les Européens s'auto-détruisent, nous voulons des alliés puissants et une Europe forte.»
«J'ai beaucoup de respect pour les personnes du Groenland et du Danemark mais chaque pays doit défendre son territoire, et personne ne put le faire mieux que les Etats-Unis, nous l'avons bien vu avec le Venezuela. Nous l'avons vu aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale : quand le Danemark est tombé face à l'Allemagne, nous nous sommes sentis obligés d'aider le territoire du Groenland, ils n'avaient aucune chance de le faire seuls, ils le savent bien. Nous nous sommes battus pour le Danmeark et pour le sauver, ce grand, beau et paisible morceau de glace. Après la guerre, que nous avons gagné comme il se doit – sinon l'Europe parlerait allemand et japonais – nous avons rendu le Groenland au Danemark, nous avons été stupides et ils sont très ingrats aujourd'hui.»
«Il y a deux semaines, le Groenland a vu des passer des armes que personne n'a même jamais vu passer, ces systèmes de défense ont été mis en place par la Russie et la Chine. Le Groenland est un territoire en grande partie non développé, stratégiquement placé. Quand nous l'avons rendu ce n'était pas comme aujourd'hui, il y autant de terres rares et pour les avoir il faut creuser sous la glace.»
Donald Trump mentionne le Venezuela
«Le Venezuela s'en sortira très bien. Dès que l'attaque s'est terminée, le Venezuela a dit 'mettons-nous d'accord', plus de personnes devraient faire comme eux», affirme Donald Trump.
Donald Trump poursuit sur la production de l'énergie et la compétitivité des Etats-Unis. «En Europe, la gauche radicale essaie d'imposer des règles sur l'énergie aux Etats-Unis, notamment l'Allemagne. Ce n'est pas la faute du Chancellier actuel, il fait ce qu'il peut pour remédier à cette situation, c'est probalement pour ça qu'il est en poste.»
«Le prix de l'électricité en Europe est absurde, malgré toutes les éoliennes en place. Vous saviez qu'il n'y en a aucune en Chine? Ils sont très malins, ils les vendent aux personnes stupides qui les achètent, ils utilisent surtout le charbon et le gaz, ils s'Intéressent un peu plus au nucléaire.»
Donald Trump entame son discours
«Les gens sont très satisfaits de moi», affirme Donald Trump lors de son discours à Davos. «Avant les radicaux démocrates, notre pays n'était rien mais à présent c'est le meilleur pays du monde.»
«Si l'économie américaine se crashe, l'économie mondiale suivra, l'Histoire nous l'a prouvé», poursuit-il. «Je ne reconnais plus certains endroits de l'Europe, c'est une très mauvaise chose, l'Europe se dirige dans une mauvaise direction», faisant référence à l'immigration, les assimilant aux importants déficits budgétaires de certains pays.
«Nous avons accompli une transformation que les Etats-Unis n'ont pas contenu depuis le siècle dernier. (...) Ils ont commencé par me détester, mais maintenant ils m'adorent», précise-t-il, jusitifant les mesures des importantes coupes budgétaires.
Donald Trump est arrivé à Davos
Le président américain Donald Trump est arrivé mercredi vers 14h00 à Davos (GR). Son hélicoptère, accompagné de plusieurs autres appareils, s'est posé sur l'héliport de la station grisonne.
De nombreux curieux étaient présents pour tenter d'apercevoir le locataire de la Maison Blanche, entouré de forces de sécurité lourdement armées. Un tapis rouge a été déroulé au pied de l'appareil pour accueillir Donald Trump. Il doit prononcer un discours très attendu, initialement prévu à 14H30, mais il a rejoint avec retard la station chic des Alpes suisses, après un problème à bord d'Air Force One qui l'a contraint à faire demi-tour en vol et prendre un autre appareil.
Des Marines ont accueilli le président américain, descendu de son hélicoptère. Il s'est ensuite dirigé vers sa limousine présidentielle, surnommée «La Bête».
Source: AFP