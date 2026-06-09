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Un détour par le Liban
Rima Hassan reporte sa venue au Palais fédéral à Berne

La venue de Rima Hassan à Berne est reportée au lundi 15 juin. L’eurodéputée LFI doit rencontrer des élus suisses, malgré les critiques et une dénonciation pénale déposée par deux politiciens.
Publié: 12:27 heures
La venue de Rima Hassan à Berne est reportée au lundi 15 juin.
Photo: AFP
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Luisa GambaroJournaliste

L'eurodéputée française Rima Hassan a reporté sa venue à Berne au lundi 15 juin, annonce le conseiller socialiste aux Etats Carlo Sommaruga dans un communiqué. La politicienne de la France insoumise (LFI) était pourtant attendue ce mardi 9 juin au Palais fédéral. 

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«Elle se trouve actuellement au Liban» avec d'autres élus du parti LFI pour «rencontrer le président libanais Joseph Aoun», poursuit le communiqué. Malgré ce contretemps, l'eurodéputée rencontrera les élus suisses au Palais fédéral lundi prochain. 

«Cette rencontre s’inscrit dans une volonté de renforcer les échanges entre élus européens et suisses sur les enjeux liés aux droits humains, au droit international et à la situation en Palestine», conclut le communiqué. La venue de Rima Hassan en Suisse crispe le parti de l'Union Démocratique du Centre (UDC). 

Un danger pour la sécurité?

Pour rappel, le député bernois Maxime Ochsenbein et le député suppléant jurassien Pierre-Alain Droz – exclu du parti en 2025 – ont déposé une dénonciation pénale et un signalement urgent auprès du Ministère public de la Confédération concernant cet évènement. Selon eux, la présence de Rima Hassan pourrait mettre en danger la sécurité intérieure et l'ordre public. Elle pourrait même fragiliser la lutte contre la propagande en faveur d'organisations terroristes, affirment les deux politiciens. 

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