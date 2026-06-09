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Les Etats rejettent le projet
Les magasins ne seront pas ouverts plus souvent le dimanche

Le Conseil des Etats a rejeté, mardi 9 juin, un projet visant à autoriser 12 ouvertures dominicales par an pour les magasins. Par 22 voix contre 21, la décision maintient la limite actuelle de quatre dimanches.
Publié: 10:54 heures
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Dernière mise à jour: 10:56 heures
La Chambre haute a refusé de faire passer de quatre à douze les ouvertures dominicales.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les magasins ne pourront pas ouvrir plus souvent le dimanche. Le Conseil des Etats a rejeté mardi, par 22 voix contre 21 avec la voix prépondérante du président, un projet demandant une ouverture douze dimanches par année, contre quatre actuellement.

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Il existe un besoin croissant de la population de disposer d’horaires flexibles pour faire ses achats. Ce projet répond à ce besoin et permet au commerce de détail de renforcer sa compétitivité face aux fournisseurs sur Internet et dans les pays limitrophes, a indiqué Tiana Moser (PVL/ZH) pour la commission. Les commerces pourront donc employer du personnel, sans autorisation, jusqu'à 12 dimanches par an. L'autonomie des cantons est préservée. Ce sont eux qui décideront s'ils font usage ou non de cette possibilité, a précisé la Zurichoise. Le projet fait suite à une initiative du canton de Zurich, déposée en 2023.

Attaque contre les travailleurs

Carlo Sommaruga (PS/GE) a dénoncé une «attaque frontale contre le dispositif légale de protection des travailleurs», des travailleurs du domaine de la vente qui connaissent déjà des conditions difficiles. Et d'ajouter que cela aurait aussi un impact sur le porte-monnaie des employés. Avec cette extension, le travail le dimanche ne serait plus extraordinaire dans la vente mais ordinaire. Les travailleurs perdraient leur droit à un supplément pour travail le dimanche.

Il a été suivi par la gauche, une majorité des élus centristes ainsi que quelques UDC.

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