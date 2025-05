Lors d'inspections sanitaires, des mouches, de la viande moisie et des crottes de souris ont été retrouvés dans des restaurants suisses. Photo: In Pictures via Getty Images

Pour vous accompagner dans cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS vous propose un petit florilège des actus suisses de ce jeudi 8 mai. On embarque!

1 L'hygiène des restos en chute libre

Les entreprises suisses de la restauration économisent de plus en plus souvent sur l'hygiène, rapporte le «Tagesanzeiger» en se référant aux données de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Les résultats des inspections sanitaires des années 2022 et 2023 montrent, que dans un contrôle sur cinq, le risque dans le domaine des denrées alimentaires était «important» ou «élevé». Elles révèlent des restes moisis, des mouches et des crottes de souris dans les restos suisses. Selon la Confédération, les cantons ont prononcé plus de 20'500 mesures administratives à l'encontre de restaurants en 2023, une nette hausse par rapport à l'année précédente. Dans environ 2500 cas, les marchandises incriminées ont été détruites, et dans 200 cas, des interdictions ont été prononcées par exemple pour certains locaux ou appareils.

2 Les Suisses séduits par la santé numérique

L'usage des plateformes de santé numérique gagne du terrain, rapporte «Le Temps». Selon un sondage MIS Trend, plus d’un tiers des Suisses prennent désormais rendez-vous avec leur thérapeute ou font renouveler leur ordonnance par Internet. Par exemple, environ 2,6 millions de personnes passent par OneDoc pour trouver un créneau chez leur médecin. Dans cette société, les services numériques utilisés par les patients sont nombreux: prise de rendez-vous médical, évaluation de l’engorgement des urgences, renouvellement d’ordonnance en ligne, pré-admission administrative dans un hôpital ou encore les téléconsultations.

3 Le ministre américain au Trésor à Genève

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent se rend ce jeudi en Suisse. Il doit entamer à Genève les premières discussions de haut niveau entre Washington et Pékin sur la guerre commerciale déclenchée par l'administration Trump. Une rencontre avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter est aussi au programme pour un suivi des récents échanges en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI.

4 L'avenir de l'électricité

La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) fait le point sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité de ces derniers mois. Elle présente également les prévisions pour l’hiver à venir et la situation jusqu'en 2030/2035.

5 Une finale pour Ricardo Rodriguez?

Les clubs anglais sont en position de force avant les demi-finales retour d'Europa League et de Conference League jeudi. Dans la première, Manchester United et Tottenham ont fait le plus dur à l'aller, en s'imposant respectivement à Bilbao et face aux Norvégiens de Bodö/Glimt. En Conference League, Chelsea a également pris une sérieuse option en gagnant 4-1 en Suède face à Djurgarden à l'aller. Les Blues pourraient affronter en finale le Betis Séville du Zurichois Ricardo Rodriguez, qui a battu la Fiorentina 2-1 lors du match aller en Espagne.