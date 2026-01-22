Le président ukrainien au WEF Zelensky arrive en Suisse pour aller à Davos

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a atterri à Zurich. Des images de l'aéroport de Zurich montrent l'avion présidentiel à Kloten. Il se rend ensuite en convoi à Davos. Zelensky est attendu aujourd'hui à Davos pour une rencontre avec Trump.