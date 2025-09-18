Heureux évènement chez les hippopotames du zoo de Bâle

Le bébé hippopotame est né mardi au zoo de Bâle. Ses parents étaient déjà devenus parents d'une femelle, en 2021
Photo: Zoo de Bâle
ATS Agence télégraphique suisse
Un petit hippopotame est né au zoo de Bâle. On en ignore encore le sexe et le nom, mais il se porte bien. Ses parents Helvetia, âgée de 34 ans, et Wilhelm, 35 ans, s'occupent de lui.
A lire aussi
Les visiteurs du parc zoologique peuvent déjà découvrir dans l'installation extérieure le bébé hippopotame né mardi, indique l'institution jeudi. En 2021, Helvetia et Wilhelm étaient déjà devenus parents de la femelle Serena.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?