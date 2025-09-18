Un nouveau-né hippopotame fait sensation au zoo de Bâle. Le petit, dont le sexe et le nom restent à déterminer, est né mardi et se porte bien. Les visiteurs peuvent déjà l'observer dans l'enclos extérieur avec ses parents Helvetia et Wilhelm.

Heureux évènement chez les hippopotames du zoo de Bâle

Le bébé hippopotame est né mardi au zoo de Bâle. Ses parents étaient déjà devenus parents d'une femelle, en 2021 Photo: Zoo de Bâle

ATS Agence télégraphique suisse

Un petit hippopotame est né au zoo de Bâle. On en ignore encore le sexe et le nom, mais il se porte bien. Ses parents Helvetia, âgée de 34 ans, et Wilhelm, 35 ans, s'occupent de lui.

Les visiteurs du parc zoologique peuvent déjà découvrir dans l'installation extérieure le bébé hippopotame né mardi, indique l'institution jeudi. En 2021, Helvetia et Wilhelm étaient déjà devenus parents de la femelle Serena.