Dernière mise à jour: il y a 55 minutes

L'activité bat son plein sur la propriété de Roger Federer, au bord du lac de Zurich. Les arbres au bord du rivage ont été abattus, tandis qu'une nouvelle jetée et un canal d'accès sont en construction. Les roseaux protégés seront conservés.

La villa de rêve de Roger Federer prend forme malgré les polémiques

1/6 Roger Federer et son épouse Mirka espèrent avoir un hangar à bateaux sur le rivage de leur propriété, malgré les critiques. Photo: WireImage

Matthias Dubach

A défaut d'avoir une vue dégagée sur la Méditerranée, le spectacle sur le lac de Zurich est imprenable. La propriété de Roger Federer à Rapperswil-Jona est en pleine effervescence, mais semble avoir remplacé la rangée d'arbres majestueux qui bordait auparavant le rivage et bloquait la vue sur le lac.

Un simple coup d'œil à l'ensemble du littoral indique que le site est en cours de réaménagement et de renaturalisation. Les roseaux protégés le long du rivage ont été conservés. De gros engins construisent la jetée et le chenal d'accès, de quoi redonner espoir à Roger Federer et son épouse Mirka d'avoir un hangar à bateaux sur le rivage, car le permis de construire – déjà accordé – a suscité beaucoup d'inquiétudes.

En effet, après l'opposition de l'Office fédéral de l'environnement, Roger Federer a abandonné la construction d'un hangar pour se contenter d'un ponton pour bateaux, qui n'a suscité aucune objection. Les travaux sont en cours et le promoteur devra aussi reconstruire un mur sur la rive.

Du tennis pour toute la famille

Les Federer avaient initialement prévu d'emménager dans leur résidence de rêve sur ce terrain d'environ 17'000 mètres carrés en 2021. Mais quatre ans plus tard, les travaux sont toujours en cours, car de nombreuses oppositions ont retardé les plans pendant des années, portant le coût du chantier à environ 70 millions de francs suisses.

Les jumelles de Roger Federer, Myla et Charlene, âgées de 16 ans, seront déjà grandes lorsque le chantier sera terminé. En revanche, les garçons, Leo et Lenny, âgés de 11 ans, pourront y créer de jolis souvenirs d'enfance. Une chose est sûre: toute la famille profitera un jour des infrastructures de tennis sur la propriété, car les quatre enfants de Roger Federer jouent tous au tennis avec passion.