La Suisse reste le pays le plus innovant au monde pour la 16e année consécutive, selon l’indice de l’OMPI publié mardi à Genève, devant la Suède et les Etats-Unis.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse est toujours le pays le plus innovant au monde, selon l'ONU. Plus largement, l'IA fait progresser les investissements dans le capital-risque et dans la recherche, a dit mardi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

Selon l'Indice mondial de l'innovation de l'agence onusienne, la Suisse, première depuis 16 ans, devance la Suède et les Etats-Unis parmi près de 140 pays analysés sur des dizaines de critères. Comme l'année dernière, la Chine arrive à la 10e place.

La Suisse arrive dans les cinq premiers rangs des principales parties de l'indice. Sauf pour le capital humain et la recherche où elle recule pour s'établir au 8e rang. «La Suisse a un très fort écosystème», a affirmé à la presse le directeur général de l'OMPI Daren Tang.

Selon lui, «les institutions de recherche sont très bien connectées» à l'économie. Et l'écosystème est associé à des investissements à l'étranger, notamment aux Etats-Unis. Mais il faudra regarder les effets des contraintes budgétaires dans les prochaines années, estime l'agence onusienne. «Le défi pour la Suisse sera comment elle tire avantage» des nouvelles technologies, ajoute M. Tang.

Autre indication, Zurich est considérée comme la 40e région la plus favorable pour l'innovation. Elle gagne une place pour l'intensité de celle-ci, au 13e rang. «Un prototype» pour les écosystèmes d'innovation, selon l'OMPI.

Explosion des investissements dans l'IA

Plus largement, les dépenses réelles dans la recherche ont augmenté de 3,3% en 2025. Elles devraient prendre encore un peu plus cette année pour atteindre 3400 milliards de dollars. Une progression plus rapide que le produit intérieur brut (PIB) mondial. Les investissements des entreprises dans la recherche ont elle augmenté de 5,8% pour atteindre 1500 milliards, nouveau record.

Ceux en capital-risque ont explosé, prenant près de 30%, la progression la plus importante depuis 2021, à 5190 milliards. Au total, 53% de ces financements portent sur l'intelligence artificielle (IA) et le chiffre atteint même 77% pour les six premiers mois de cette année. Celle-ci ouvre de nouvelles possibilités technologiques «dans tous les domaines scientifiques», selon M. Tang.

Plus de 30'000 start-up sont actives dans les semi-conducteurs, la robotique, l'informatique quantique ou les biosciences. Elles rassemblent 7600 milliards de dollars.

Les Etats-Unis accueillent eux près de la moitié de ces entreprises, devant la Chine à près de 3500. La Suisse en totalise plus de 700. La croissance est très importante notamment dans une partie de l'Asie, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.