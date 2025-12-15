150 candidatures, 150 refus! Franz Brunner est hautement qualifié, mais son âge l'empêche de trouver un emploi. Ce Suisse ne manque pourtant pas de ressource.

150 candidatures, 150 refus! A 62 ans, il se bat pour retrouver un emploi

Martin Schmidt et Philippe Rossier

Depuis plus d’un an, le Bernois Franz Brunner cherche un nouvel emploi. «J'ai envoyé 150 candidatures et je n'ai reçu que des refus», raconte-t-il, dépité, lors d’une rencontre avec Blick. Pourtant, l'homme de 62 ans se montre très ouvert: assistant de direction, spécialiste administratif ou cadre bancaire, tout l’intéresse. Il est aussi flexible en ce qui concerne le lieu de travail.

Franz Brunner habite à Aarburg, en Argovie, et est prêt à faire la navette dans presque tout le Plateau et jusqu'à l'Oberland bernois. «Je suis aussi à l’aise avec l'informatique», précise-t-il. Et malgré tout, il refuse de baisser les bras.

Pour obtenir un emploi fixe, il a tout essayé ou presque. Avec l’aide d’une graphiste, il a retravaillé son CV. Il est passé par des agences de placement, a appelé directement des entreprises pour attirer l’attention sur son dossier. En vain. «Parfois, je reçois un refus au bout d’une heure à peine», dit-il.

Son soupçon: «On voit mon année de naissance et on n'examine pas du tout le dossier de candidature». Bien sûr, aucun employeur ne le lui dira ouvertement. Mais lors d’appels avec des agences de recrutement, celles-ci lui ont toutefois confirmé la discrimination liée à l'âge. «On m'a dit qu'on ne pouvait pas envoyer mon dossier aux employeurs. Ils ne voudraient pas de profils de mon âge», explique Franz Brunner.

Une carrière sur la voie rapide

Pendant des années, Franz Brunner a connu une carrière fulgurante. Après ses études en économie, il a travaillé plusieurs décennies dans le secteur de la finance. Franz Brunner a été économiste en chef dans une banque privée, directeur de site dans plusieurs banques et a obtenu deux diplômes universitaires de management en cours d'emploi: un MBA et un Executive MBA. Un parcours impressionnant, qui ne lui ouvre pourtant plus les portes d’un emploi fixe.

Difficile aussi de l’accuser d’être trop exigeant. Après avoir perdu son emploi dans le secteur bancaire, il a brièvement travaillé comme livreur de pizzas. Ces dernières années, Franz Brunner a occupé des fonctions dans les achats techniques et l’administration. «Actuellement, je me maintiens à flot grâce à deux emplois à temps partiel. Cela m’aide a ne pas sombrer moralement», dit-il.

Un divorce entraîne une lacune dans la caisse de pension

L'homme de 62 ans a toutefois des soucis financiers. A la suite d’un divorce, une importante lacune s’est creusée dans sa caisse de pension. Franz Brunner a donc besoin d’un emploi à plein temps, et si possible pour encore plusieurs années. Il suppose que les employeurs pensent qu’il va bientôt partir à la retraite. «Mais je suis pleinement motivé et je dois travailler jusqu'à 70 ans pour des raisons financières.» C'est ce qu'il aimerait expliquer à un employeur potentiel.

Franz Brunner est loin d'être un cas isolé: le taux d'emploi des plus de 50 ans en Suisse est certes élevé en comparaison internationale. Mais dans cette tranche d'âge, les problèmes commencent aussitôt que l'on perd son emploi, explique Pascal Scheiwiller.

Ce dernier est le CEO d'Alixio Group Suisse, dont fait également partie la société d'outplacement Rundstedt, qui aide les employés à trouver un emploi après leur licenciement. «Au début de la cinquantaine, la recherche d'emploi devient exigeante, à partir de 55 ans, elle devient nettement plus compliquée et à partir de 60 ans, il est très difficile de trouver un emploi fixe», explique l'expert du marché du travail.

Un expert du marché du travail parle de préjugés

La situation est paradoxale: sous la Coupole du Palais fédéral, les politiciens du camp bourgeois ne cessent de rêver d'un âge de la retraite plus élevé. Une envie qui contraste fortement avec la réalité à laquelle Franz Brunner est confronté. «A cause de mon âge, personne ne me donne une chance de travailler à plein temps», dit-il.

Le marché du travail n'est pas ouvert à cela, confirme Pascal Scheiwiller. «Les personnes âgées sont souvent confrontées à des préjugés sur le marché du travail. On ne les croit par exemple pas capables d'utiliser les technologies les plus récentes ou on leur attribue une faible volonté de changement.»

Une particularité suisse sur le marché du travail rend la vie encore plus difficile aux candidats âgés: «Une culture du zéro écart prévaut dans le recrutement. Celui qui ne correspond pas à 100% au profil recherché n'est pas embauché», explique Pascal Scheiwiller. Et l'âge joue un rôle important dans le profil de recherche.

Les perspectives sont donc loins d'être encourageantes pour les demandeurs d'emploi âgés. Franz Brunner ne veut toutefois pas abandonner: «Je suis flexible et je me bats pour avoir ma chance.»