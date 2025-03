Antoine souhaite préserver son anonymat, notamment par peur de représailles de la part des assurances.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Si votre assurance vous lâche sans prévenir, auriez-vous des milliers de francs à disposition pour faire soigner votre enfant? C’est le dilemme auquel fait face Antoine, un père de famille genevois, abasourdi par le refus de sa complémentaire de couvrir l’intégralité d’une opération cruciale pour son fils de six ans.

Le garçon a été opéré mardi. Antoine préfère garder le silence sur la nature du traitement, pour préserver la vie privée de son enfant. Mais il tient à préciser: «Ce ne sont pas les amygdales. Cette opération va avoir un impact sur toute sa vie.» Et à ce jour, le conflit avec l'assurance est toujours ouvert.

Un contrat pas respecté

Pour s’assurer que leur fils bénéficie des meilleurs soins, Antoine et sa femme ont souscrit à l’assurance complémentaire MyFlex de CSS, avec option semi-privée. Un choix censé garantir la prise en charge complète des frais, y compris en clinique privée, et la possibilité de choisir son médecin. Mais c’était sans compter sur un changement de discours imprévu.

«CSS a décidé de ne couvrir que 55% des frais, explique Antoine. On nous dit qu’il faudrait aller à l'hôpital ou dans un établissement conventionné pour être entièrement remboursés. Mais personne n’est capable de me dire quels sont ces établissements.» Le père s'énerve également de ce contrat «cassé», alors qu'il paie justement pour que son fils soit soigné où il le souhaite.

Le «faux prétexte» de l'assurance

Comment l'assurance se justifie-t-elle? Elle explique au Genevois que ce changement a été imposé par l'autorité de surveillance des marchés, la FINMA, qui a exigé des assureurs une plus grande transparence dans leur facturation.

Un écran de fumée pour Antoine. «C’est un faux prétexte. J’ai demandé à la CSS l’article de la FINMA qui ordonne ça. Une responsable d'équipe a refusé de me le transmettre», invective le père de famille.

Confiance entre l'enfant et son médecin

Dans le cas d’Antoine et de son garçon, tout était pourtant prévu de longue date. Le pédiatre de son fils avait recommandé un chirurgien spécialisé, qui officie à la clinique des Grangettes, à Genève.

« Changer de médecin maintenant, ce serait tout recommencer pour mon fils Antoine, papa en colère »

Le petit garçon a été suivi par le spécialiste pendant une année. Un lien de confiance s’est rapidement tissé. «Changer de médecin maintenant, ce serait tout recommencer. Il faudrait lui réexpliquer, le confronter à un nouvel interlocuteur, et surtout, sans garantie qu’il se sente à l’aise, s'inquiète Antoine. Une opération, c’est chamboulant pour un enfant.»

Les médecins se liguent pour leur défense

Ce que le Genevois ne digère pas, c’est que les règles du jeu changent en cours d’année. «J’ai signé un contrat, on ne peut pas le modifier au milieu comme ça. Normalement, ces changements se font à la date de renouvellement. Là, je suis pris en otage.»

Furieux, Antoine a sollicité ASMILE, une association qui défend les patients face aux abus des assureurs. «Ils m’ont dirigé vers un avocat. Ce sont des médecins qui se sont unis pour se défendre contre les refus de prise en charge des assurances, explique le Genevois. Notre chirurgien lui-même n’avait jamais vu ça.»

Des employées CSS pleurent avec Antoine

Le papa témoigne également d'un paradoxe, vécu lors de ses nombreux coups de fil à la CSS. Des employées semblent mal à l'aise avec la politique qu'elles sont tenues d'appliquer.

« Des employées de la CSS m'ont confié qu'elles étaient parfaitement d'accord avec moi Antoine, père de famille genevois »

«Je suis tombé plusieurs fois sur des employées qui étaient très touchées, se souvient le papa. Elles m'ont dit être mamans. Certaines ont pleuré. Elles étaient parfaitement d'accord avec moi et m'ont même suggéré d'envoyer un courrier d'avocat!»

Derrière tout ça, des parents inquiets

À l’heure actuelle, Antoine ne sait toujours pas si la CSS va céder et payer l'entier du traitement, comme prévu dans le contrat. Mais il a bon espoir d'emporter la bataille. «Je gagne un dixième du salaire de la directrice de la CSS, et on me demande de payer près de 2000 francs de ma poche. Ça revient à payer l'anesthésiste», s'offusque-t-il.

« Derrière tout ça, il y a des parents inquiets pour leurs enfants Antoine, papa genevois »

S’il comprend que les prix doivent être régulés, Antoine refuse que ce soit les familles qui en subissent les conséquences. «Ce n’est pas aux patients d’attendre que des conventions soient signées, alors que nos opérations sont planifiées. Derrière tout ça, il y a des parents qui s’inquiètent de ne pas pouvoir soigner leurs enfants», conclut le père de famille.