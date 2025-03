1/2 «L’avion a tourné sur lui-même avant de s’écraser au sol. Il y a ensuite eu une explosion»: un témoin a photographié le crash près de La Punt.

Valentin Köpfli

Un petit avion s’est écrasé lundi en début de soirée en Engadine. La police cantonale des Grisons a confirmé l'information.

Un lecteur de Blick, témoin de l'incident, décrit une scène dramatique: «Dans les trois dernières secondes avant le crash, l’avion a tourné sur lui-même avant de s’écraser au sol. Il y a ensuite eu une explosion suivie d’une immense boule de feu.»

Pour l’instant, on ignore d’où l’appareil a décollé et quelle était sa destination. Aucune information n’a encore été communiquée sur le nombre de passagers ni sur leur état de santé. L’Engadin Airport, situé à Samedan, se trouve à environ sept kilomètres du lieu de l’accident. À 1707 mètres d’altitude, il est l’un des aéroports les plus hauts d’Europe.

Développement suit