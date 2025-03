Le retour de l'hiver va-t-il durer? (Illustration) Photo: KEYSTONE

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Des températures quasi printanières sont venues égayer le début du mois de mars des Romands. Pour la première fois de l'année 2025, le pic des 20 degrés a même été franchi à Aigle, dans le canton de Vaud.

Mais cela n'était qu'une parenthèse enchantée. En effet, à partir de ce jeudi 13 mars, l'hiver devrait reprendre ses quartiers. Jusqu'où les températures vont-elles chuter? La neige va-t-elle faire son retour en plaine? Et quand est-ce que le printemps reviendra pour de bon? Blick, avec l'aide de MétéoSuisse, répond à toutes ces questions.

Le printemps s'en va déjà... Pourquoi?

Le froid règne actuellement du côté de la Grande-Bretagne et du nord de la France. La faute à une masse d'air polaire qui a atteint les extrémités ouest de l'Europe. Or, cette masse n'est pas immobile. Bien au contraire: elle trace sa route en direction du sud et donc de la Suisse. La masse polaire devrait atteindre la Suisse romande en s'abattant d'abord sur le Jura puis devrait progressivement envahir l'ensemble des Alpes depuis le nord.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Quand est-ce que le froid va atteindre la Suisse?

Dans le Jura, on serait presque tenté de dire que ça a déjà commencé. Là-bas, les chutes de neige sont passées localement en dessous des 1000 mètres. Pour autant, ce phénomène n'est pas dû à l'arrivée de la masse d'air polaire, mais à un «refroidissement par précipitations», la pluie s'étant abattue sur la région entre mardi et mercredi matin, après le passage d'une zone humide.

Cette masse d'air polaire devrait atteindre les autres régions romandes jeudi 13 mars. La température, qui était 0 degré aux environs de 1500 mètres mercredi, ne va cesser de baisser: elle passera ainsi de -2 degrés jeudi, à -4 degrés dimanche et lundi. Pour ne rien arranger à l'affaire, la bise devrait également pointer le bout de son nez en fin de semaine.

Faut-il carrément s'attendre à de la neige en plaine?

La limite des chutes de neige devrait continuellement descendre au cours des jours à venir. De 1000 mètres jeudi, elle dégringolera dans les jours suivants pour s'établir à 800, voire à 600 mètres!

La neige peut-elle carrément atteindre la plaine ce week-end? Ce n'est pas exclu. Mais ce scénario reste pour l'heure très hypothétique. Néanmoins, la bise prévue entre vendredi et lundi devrait s'interrompre dans la nuit de samedi à dimanche et permettre à une zone humide de revenir en Suisse romande. C'est justement ce phénomène qui pourrait permettre à la neige de tomber en basse altitude.

Quand est-ce que le printemps va revenir?

Le retour du froid vous horripile? Pas de panique! Dès lundi, un puissant anticyclone va prendre d'assaut le nord de l'Europe et progressivement ramener des températures printanières jusque dans les Alpes. Si les températures devraient encore être négatives mardi à l'aube, elles devraient remonter en cours de semaine, à mesure que l'anticyclone se décalera vers l'est. Une partie des Alpes devrait alors être soumise au foehn et le thermomètre devrait alors prendre l'ascenseur, avec des températures pouvant aller jusqu'à 15 degrés en Plateau et même à 20 degrés dans certaines vallées alpines.