Les coûts des EMS et des soins à domicile explosent en 2023

Les coûts des EMS et des services à domicile ont atteint un sommet en 2023, augmentant respectivement de 5% et 7,3% pour atteindre 15 milliards de francs, selon l'OFS. Les entreprises privées dominent désormais le secteur, avec un bénéfice de 16,8 millions de francs.

Les coûts des EMS ont explosé en 2023. (image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les coûts des EMS et ceux des services d'aide et de soins à domicile ont connu leur plus forte hausse en une décennie en 2023. Ils ont crû respectivement de 5% et 7,3% pour s'établir à 15 milliards de francs, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les coûts des EMS ont représenté la plus grande part, soit 11,65 milliards de francs. Le coût mensuel par résident a crû de 309 francs pour s'établir à 10'446 francs. L’exercice 2023 des EMS s’est soldé sur un déficit non couvert de 274 millions de francs.

5565 francs par client

En 2023, 170'211 personnes résidaient en EMS, soit 1% de plus que l'année précédente. Elles ont nécessité en moyenne 110 minutes de soins par jour, un record et une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente.

Selon l'OFS, la même tendance s'observe dans les soins à domicile: les plus de 415'200 clientes et clients (+1,5% par rapport à 2022) ont bénéficié en moyenne de 56 heures de soins, contre 53 heures en 2022 (+6,3%). Le montant des soins facturés a ainsi connu une hausse de 14% pour s'établir à 5565 francs par client et par an.

Essor des entreprises privées

En tout, les coûts non seulement des soins mais aussi des services à domicile ont atteint 3,3 milliards de francs. Pour la deuxième année consécutive, les entreprises à but non lucratif ont enregistré un bilan négatif (déficit de 7,5 millions de francs) tandis que les entreprises commerciales ont engrangé un bénéfice de 16,8 millions de francs, note l'OFS.

En 2023, 2971 entités proposaient des services d'aide et de soins à domicile (+9%). Ce sont 13 entreprises à but non lucratif, 72 entreprises commerciales et 162 infirmières et infirmiers indépendants de plus qu'en 2022. Ce sont avant tout les entreprises privées commerciales qui se développent. Cette tendance s'observe également dans les EMS, relève l'OFS. En 2023, 47% d'entre eux étaient privés et ne bénéficiaient donc pas des subventions étatiques.

Le nombre de postes de travail équivalents plein temps (EPT) a crû aussi bien dans les EMS (+2,4% à 103'355 EPT) que dans les services et soins à domicile (+3,7% à 29'085 EPT). Dans les EMS, le personnel soignant avec un diplôme étranger a connu une hausse plus grande (+4,2%) que le personnel formé en Suisse (+1%).