La Suisse compte 30 jeunes gypaètes barbus de plus. La réintroduction progresse, mais Pro Gypaète alerte sur le risque de consanguinité et compte sur l'aide de la population.

Trente gypaètes barbus ont pris leur envol en Suisse en 2026

Trente gypaètes barbus ont pris leur envol en Suisse en 2026

ATS Agence télégraphique suisse

La Fondation Pro Gypaète se réjouit de voir 30 jeunes gypaètes prendre leur envol. La population de gypaètes en Suisse continue ainsi de croître. Afin de recenser les effectifs actuels, la fondation compte sur l'aide de la population.

Depuis le lancement du projet de réintroduction en 1991, le nombre de jeunes gypaètes relâchés en Suisse est passé à 299, a annoncé jeudi la Fondation Pro Gypaète. Près de 80% proviennent de couvées sauvages.

Toute personne qui aperçoit un gypaète barbu entre le 10 et le 18 octobre est invitée à signaler son observation à la fondation. Ces signalements permettent de recenser les couples formés et d’estimer la population actuelle.

Avec 72 couvées sauvages, un projet international de réintroduction a établi un nouveau record en 2026, précise la fondation. Avec 29 couvées sauvages en Suisse, les efforts sont particulièrement fructueux. En France, 18 couvées ont été recensées et 17 en Italie.

En Suisse, c’est dans les Grisons, avec 18 jeunes, et en Valais, avec sept jeunes, que la densité de gypaètes barbus est la plus élevée. Dans le canton de Berne, deux couples nicheurs ont réussi à élever leurs petits, tandis que dans les cantons de Saint-Gall et du Tessin, un couple a élevé un jeune dans chacun d’eux.

Eviter la consanguinité

Afin d’accroître la faible diversité génétique de la population et d’éviter la consanguinité, les spécialistes continuent de réintroduire de manière ciblée dans la nature des jeunes issus de programmes d’élevage. «Les risques de consanguinité augmentent malheureusement», écrit Daniel Hegglin, directeur de Pro Gypaète. Il est donc indispensable de continuer à réintroduire de jeunes gypaètes barbus dans la nature.

Le gypaète barbu a été exterminé dans les Alpes au début du XXe siècle, car il était considéré à tort comme un prédateur d'agneaux. Un projet de réintroduction est en cours en Suisse depuis 1991.