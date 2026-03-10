Ce que l'on sait sur l'incendie du car postal à Chiètres (FR):
- Au moins six personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dans l'incendie d'un car postal dans la commune fribourgeoise de Chiètres (Kerzers). Les blessés ont été hospitalisés, une personne se trouve dans un état grave.
- La police cantonale fribourgeoise privilégie la piste criminelle, mais les circonstances du drame restent floues. Une enquête est en cours.
- Une conférence de presse aura lieu mercredi à 14h, afin de faire le point sur la situation.
Le procureur général du Canton de Fribourg partage l'état de l'enquête
Une instruction pénale ouverte pour homicide, incendie intentionnel et mise en danger de la vie d'autrui. Le procureur relance l'appel à témoin. Les corps ont été acheminés pour identification au Centre romand.
«Les auditions d'un témoin ont rapporté qu'un homme est monté dans le bus avec des sacs dans les mains. A l'heure actuelle, il apparait qu'il ferait partie des personnes décédées.» S'agissant des mobiles, il n'y a actuellement aucun élément qui permet de parler de terrorisme.
Il s'agissait d'une «personne marginale, dont la famille avait annoncé la disparition».
Éléments de l'enquête
«Je sais à quel point le temps peut sembler long pour confirmer l'identification des personnes décédées», souligne Philippe Alain. Les familles et les proches seront les premières informées, les autorités et les médias ensuite. Une cellule d'enquête a été montée.
Le déroulement des faits
Les 6 personnes défuntes et les 5 blessées, viennent de Fribourg, de Berne, et de Neuchâtel. Philippe Alain, chef de la police, détaille le déroulement des faits. A 18h15, la police reçoit les premiers appels. A 18h49, l'information d'un premier décès. A 19h18, la police déplore 5 décès.
Romain Collaud, ministre de la Sécurité
Le conseiller d'Etat transmet «ses condoléances et ses sympathies à toutes les personnes touchées par cette tragédie». Il salue la qualité de l'engagement, la rapidité de leur intervention et la parfaite coordination des secours et des forces de l'ordre. Le Ministère public et la police seront chargé d'établir les faits.
Philippe Demierre prend la parole
Le président du Conseil d'Etat fribourgeois remercie tous les acteurs ayant oeuvré pour les secours lors du «drame de Chiètres».
La conférence de presse commence
Il est 14h, la conférence de presse commence avec la prise de parole de Philippe Demierre, président du Conseil d'Etat fribourgeois. La police cantonale bernoise est également présente, ainsi qu'un représentant de Car Postal.
Une cérémonie de recueillement aura lieu ce soir à l'église de Chiètres
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et l'Eglise évangélique réformée de Fribourg ont fait part de leur «immense tristesse» et de leur «profonde solidarité» face au drame. Une cérémonie de recueillement est organisée ce soir à 19h00 à l'église réformée de Chiètres.
«Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et l’Église évangélique réformée de Fribourg ont appris avec une immense tristesse la tragédie qui s'est produite hier soir à Chiètres (Kerzers) et souhaitent exprimer leur profonde solidarité», écrivent-ils dans un communiqué mercredi.
«Leurs prières les plus ferventes vont pour les familles qui ont été durement touchées par cette catastrophe. Leurs intercessions vont également pour tous ceux et toutes celles qui sont appelés à venir en aide aux personnes meurtries et sous le choc. Que l'entraide et l'écoute mutuelle apportent soutien et force au cœur de ce terrible événement.»
Source: ATS
Les médias arrivent à Granges-Paccot pour la conférence de presse de la police
La police cantonale fribourgeoise a convié les médias à Granges-Paccot pour une conférence de presse sur l'incendie meurtrier d'un bus survenu à Chiètres. Les intervenants attendus:
- Philippe Demierre, président du Conseil d'Etat
- Romain Collaud, conseiller d'Etat et directeur de la sécurité, de la justice et du sport
- Christoph Wieland, préfet du Lac
- Raphaël Bourquin, procureur général
- Philippe Allain, commandant de la police cantonale fribourgeoise
- Manuela Spicher, responsable de la Centrale sanitaire 144 Fribourg-Jura.
Un blessé est hospitalisé à Zurich
Sollicité par Blick, l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) confirme qu'un patient est actuellement soigné à Zurich. Le porte-parole Moritz Suter ne précise toutefois pas l'état de santé du patient.
L'auteur présumé de l'incendie serait connu de la police «pour instabilité psychique»
Selon la «RTS», l'auteur présumé serait déjà connu des services de police «pour instabilité psychique». L'homme était domicilié dans le canton de Berne, toujours selon la RTS.