DE
FR
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Au moins six morts à Chiètres (FR)
«Il semblerait qu'une personne se soit immolée», affirment les autorités

Un car postal s'est embrasé à Chiètres, dans le canton de Fribourg, faisant au moins six morts et cinq blessés. La piste d'une «acte volontaire» est privilégiée.
Publié: 10.03.2026 à 21:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/3
Une conférence de presse des autorités fribourgeoises est en cours, Blick est sur place.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
LEO_FACE (1).png
SOLENE_FACE (1).png
Léo Michoud, Leo Vonlanthen et Solène Monney

Ce que l'on sait sur l'incendie du car postal à Chiètres (FR):

  • Au moins six personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dans l'incendie d'un car postal dans la commune fribourgeoise de Chiètres (Kerzers). Les blessés ont été hospitalisés, une personne se trouve dans un état grave.
  • La police cantonale fribourgeoise privilégie la piste criminelle, mais les circonstances du drame restent floues. Une enquête est en cours.
  • Une conférence de presse aura lieu mercredi à 14h, afin de faire le point sur la situation.

Notre article complet ici

il y a 4 minutes

Le procureur général du Canton de Fribourg partage l'état de l'enquête

Une instruction pénale ouverte pour homicide, incendie intentionnel et mise en danger de la vie d'autrui. Le procureur relance l'appel à témoin. Les corps ont été acheminés pour identification au Centre romand.

«Les auditions d'un témoin ont rapporté qu'un homme est monté dans le bus avec des sacs dans les mains. A l'heure actuelle, il apparait qu'il ferait partie des personnes décédées.» S'agissant des mobiles, il n'y a actuellement aucun élément qui permet de parler de terrorisme.

Il s'agissait d'une «personne marginale, dont la famille avait annoncé la disparition».

il y a 4 minutes

Éléments de l'enquête

«Je sais à quel point le temps peut sembler long pour confirmer l'identification des personnes décédées», souligne Philippe Alain. Les familles et les proches seront les premières informées, les autorités et les médias ensuite. Une cellule d'enquête a été montée. 

il y a 8 minutes

Le déroulement des faits

Les 6 personnes défuntes et les 5 blessées, viennent de Fribourg, de Berne, et de Neuchâtel. Philippe Alain, chef de la police, détaille le déroulement des faits. A 18h15, la police reçoit les premiers appels. A 18h49, l'information d'un premier décès. A 19h18, la police déplore 5 décès.

il y a 9 minutes

Romain Collaud, ministre de la Sécurité

Le conseiller d'Etat transmet «ses condoléances et ses sympathies à toutes les personnes touchées par cette tragédie». Il salue la qualité de l'engagement, la rapidité de leur intervention et la parfaite coordination des secours et des forces de l'ordre. Le Ministère public et la police seront chargé d'établir les faits.

il y a 11 minutes

Philippe Demierre prend la parole

Le président du Conseil d'Etat fribourgeois remercie tous les acteurs ayant oeuvré pour les secours lors du «drame de Chiètres».

il y a 12 minutes

La conférence de presse commence

Il est 14h, la conférence de presse commence avec la prise de parole de Philippe Demierre, président du Conseil d'Etat fribourgeois. La police cantonale bernoise est également présente, ainsi qu'un représentant de Car Postal.

il y a 29 minutes

Une cérémonie de recueillement aura lieu ce soir à l'église de Chiètres

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et l'Eglise évangélique réformée de Fribourg ont fait part de leur «immense tristesse» et de leur «profonde solidarité» face au drame. Une cérémonie de recueillement est organisée ce soir à 19h00 à l'église réformée de Chiètres.

«Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et l’Église évangélique réformée de Fribourg ont appris avec une immense tristesse la tragédie qui s'est produite hier soir à Chiètres (Kerzers) et souhaitent exprimer leur profonde solidarité», écrivent-ils dans un communiqué mercredi.

«Leurs prières les plus ferventes vont pour les familles qui ont été durement touchées par cette catastrophe. Leurs intercessions vont également pour tous ceux et toutes celles qui sont appelés à venir en aide aux personnes meurtries et sous le choc. Que l'entraide et l'écoute mutuelle apportent soutien et force au cœur de ce terrible événement.»

Source: ATS

il y a 32 minutes

Les médias arrivent à Granges-Paccot pour la conférence de presse de la police

La police cantonale fribourgeoise a convié les médias à Granges-Paccot pour une conférence de presse sur l'incendie meurtrier d'un bus survenu à Chiètres. Les intervenants attendus:

  • Philippe Demierre, président du Conseil d'Etat
  • Romain Collaud, conseiller d'Etat et directeur de la sécurité, de la justice et du sport
  • Christoph Wieland, préfet du Lac
  • Raphaël Bourquin, procureur général
  • Philippe Allain, commandant de la police cantonale fribourgeoise
  • Manuela Spicher, responsable de la Centrale sanitaire 144 Fribourg-Jura.

Photo: Léo Michoud
13:08 heures

Un blessé est hospitalisé à Zurich

Sollicité par Blick, l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) confirme qu'un patient est actuellement soigné à Zurich. Le porte-parole Moritz Suter ne précise toutefois pas l'état de santé du patient. 

12:24 heures

L'auteur présumé de l'incendie serait connu de la police «pour instabilité psychique»

Selon la «​​​RTS​​​», l'auteur présumé serait déjà connu des services de police «pour instabilité psychique». L'homme était domicilié dans le canton de Berne, toujours selon la RTS. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus