Le procureur général du Canton de Fribourg partage l'état de l'enquête

Une instruction pénale ouverte pour homicide, incendie intentionnel et mise en danger de la vie d'autrui. Le procureur relance l'appel à témoin. Les corps ont été acheminés pour identification au Centre romand.

«Les auditions d'un témoin ont rapporté qu'un homme est monté dans le bus avec des sacs dans les mains. A l'heure actuelle, il apparait qu'il ferait partie des personnes décédées.» S'agissant des mobiles, il n'y a actuellement aucun élément qui permet de parler de terrorisme.

Il s'agissait d'une «personne marginale, dont la famille avait annoncé la disparition».