Groupe E annonce douze licenciements, dont neuf cadres

Groupe E annonce 12 licenciements, dont 9 cadres, dans le cadre de sa réorganisation. La société fribourgeoise vise à réduire ses directions de neuf à six d'ici 2027.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le cadre de sa réorganisation, le groupe énergétique fribourgeois Groupe E a annoncé mardi douze licenciements. Neuf d'entre eux concernent des cadres.

Fin juin, Groupe E avait annoncé cette réorganisation et évoqué ses répercussions possibles sur les salariés, sans toutefois préciser le nombre exact de licenciements. Après consultation de la représentation des travailleurs, analyse et recherche de solutions individuelles, douze licenciements sont désormais définitifs, a annoncé mardi l’entreprise.

Les personnes concernées bénéficieront des prestations prévues par le plan social existant et recevront notamment un accompagnement dans leur recherche d'emploi.

Réorganisation de la direction

La nouvelle organisation entrera en vigueur début 2027. Groupe E réduit le nombre de directions de neuf à six. Le groupe énergétique entend ainsi rationaliser ses structures, raccourcir les circuits décisionnels et exploiter les synergies, écrit-il.

Groupe E justifie cette réorganisation par les changements intervenus dans le secteur de l’énergie et la pression croissante en matière d’efficacité. Parallèlement, l’entreprise souhaite préserver sa capacité d’investissement en vue de la transition énergétique.

Le directeur général Alain Sapin a qualifié cette réorganisation de nécessaire pour que Groupe E puisse poursuivre son engagement en faveur de la transition énergétique. L’entreprise est toutefois consciente des conséquences des licenciements et souhaite accompagner les personnes concernées «de manière équitable et responsable».

Les suppressions d’emplois se poursuivent

Le fournisseur d’énergie fribourgeois avait déjà annoncé l’année dernière la suppression de plus de 180 postes. Groupe E avait justifié ces mesures d’économies par l’"évolution difficile du marché».

En 2025, le chiffre d’affaires avait reculé de 18% pour s’établir à 864 millions de francs. Selon les dernières données, le groupe emploie actuellement 2250 collaborateurs et 200 apprentis.