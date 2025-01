Zelensky remercie le soutien occidental

On demande à Zelensky ce qui se passera au cours de l’année à venir. «Je veux que tout le monde comprenne clairement où en étaient l'Ukraine et la Russie en 2022 et où nous en sommes aujourd'hui», déclare Zelensky. «A cette époque, le contingent russe comptait 200'000 hommes. Ils venaient du nord et de l'est. C'était très difficile pour nous sans soutien à l'époque.» Zelensky remercie l'Occident pour son soutien.