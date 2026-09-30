Des bactéries alpines qui résistent bien aux virus

Des chercheurs de l'EPFL ont découvert des bactéries des lacs alpins capables de résister à divers virus. Cette avancée promet des applications en agriculture, notamment pour protéger les cultures hydroponiques, annonce l'EPFL ce mercredi.

ATS Agence télégraphique suisse

Des scientifiques de l'EPFL ont découvert que certaines bactéries qui vivent dans les lacs alpins sont capables de résister à de nombreux virus différents. Ces propriétés antivirales pourraient permettre de développer des applications nouvelles, notamment dans l'agriculture.

Dans les lacs alpins, virus et bactéries se livrent une lutte sans merci. Certaines bactéries ont cependant montré moins de sensibilité aux infections virales que d'autres. Les chercheurs ont voulu savoir comment se comportaient ces micro-organismes si on les confrontait à des virus qui évoluent hors de leur environnement naturel.

Pour ce faire, les scientifiques ont prélevé des échantillons dans 24 lacs alpins du Valais, indique mercredi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué. Ils ont ainsi pu isoler 200 souches bactériennes différentes. Les microbes ont ensuite été soumis à des tests.

Ils ont été exposés à l'échovirus 11, au virus de la grippe influenza A et au virus X de la pomme de terre. Ces virus sont très différents de ceux présents dans les lacs alpins. Ils ont donc servi de modèles pour évaluer les propriétés antivirales des bactéries qui ont été isolées.

Anna Carratalà, chercheuse au Laboratoire de virologie environnementale de l'EPFL, et son équipe ont alors observé des «résultats prometteurs». Les bactéries alpines pourraient, par exemple, être utilisées pour lutter contre les virus dans les cultures hydroponiques, des cultures qui se passent de terre.

«Il s'agit d'une application prometteuse qui sort des murs du laboratoire, mais ce n'est encore qu'une étape intermédiaire avant une véritable mise en oeuvre dans une culture hydroponique», fait remarquer Anna Carratalà, citée dans le communiqué diffusé par l'EPFL.

L'équipe de scientifiques de la haute école travaille aussi à identifier les mécanismes moléculaires qui permettent aux bactéries des lacs alpins de réduire la capacité des virus à les infecter. A plus long terme, ces travaux pourraient ouvrir la voie à de nouvelles approches de traitement de l'eau.