DE
FR

Enquête en cours
Le tunnel de la Furka fermé après un accident de ferroutage

Le tunnel ferroviaire de la Furka (VS/UR) est fermé au trafic depuis mercredi après-midi en raison d'un incident impliquant un camion chargé sur un convoi de ferroutage. Le véhicule est sorti des cales, endommageant un train et une partie de l'infrastructure.
Publié: il y a 30 minutes
Le tunnel ferroviaire de la Furka est fermé après un incident survenu mercredi.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le tunnel ferroviaire de la Furka (VS/UR) est fermé au trafic depuis mercredi après-midi jusqu'à nouvel avis. La faute à un camion chargé sur un convoi de ferroutage, qui est sorti des cales et a endommagé un train arrêté ainsi qu'une une partie de l'infrastructure.

L'incident est survenu vers 15h35, peu après le départ du convoi à Oberwald (VS) en direction de Realp (UR), près du tunnel d'évitement qui précède de quelques centaines de mètres celui de la Furka. Les enquêteurs sont à pied d'oeuvre, indique jeudi la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard Bahn (MGB).

Détour par Zurich

Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) et la police ont relevé de premières empreintes. Le Ministère public valaisan doit mener d'autres inspections dans la journée. «Les vérifications étant encore en cours, le tronçon n'a pas encore pu être remis en état», précise à Keystone-ATS une porte-parole de la MGB.

Il n'est actuellement pas possible de se rendre à Realp depuis Oberwald et vice-versa. Le ferroutage est autant concerné que le trafic ferroviaire régulier. Les voyageurs sont priés de faire le détour par Zurich.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Articles les plus lus
    Articles les plus lus