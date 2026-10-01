En Suisse, 800'000 seniors se sentent seul(e)s

Plus de 800'000 seniors en Suisse souhaiteraient davantage de compagnie, selon Pro Senectute. Environ 140'000 souffrent souvent de solitude, surtout parmi les personnes veuves, séparées ou à faibles revenus.

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 800'000 personnes de 60 ans et plus en Suisse souhaiteraient davantage de compagnie, selon une enquête de Pro Senectute. Si la majorité des seniors sont bien intégrés socialement, environ 140'000 disent manquer fréquemment de contacts avec autrui.

Plus d'un tiers (36%) des personnes âgées de 60 ans et plus disent se sentir insuffisamment entourées au moins de temps en temps, selon l'enquête «Les relations chez les seniors» de Pro Senectute Suisse, publiée jeudi.

La situation conjugale joue un rôle important. Si 71% des plus de 60 ans vivent en couple, les personnes ayant perdu leur partenaire ou vivant séparées sont davantage confrontées à la solitude: 11% des veufs et veuves disent manquer souvent de contacts sociaux, contre 3% des personnes mariées.

Vivre sans partenaire ne signifie toutefois pas forcément souffrir de solitude. Environ la moitié des personnes seules excluent par principe une nouvelle relation, signe que cette situation peut aussi relever d'un choix de vie.

Lien entre faible revenu et solitude

Les moyens financiers constituent un autre facteur déterminant. L'enquête établit un lien entre faible revenu et solitude, les seniors disposant de ressources modestes faisant davantage état d'un manque de compagnie ou d'un sentiment d'exclusion.

Les résultats suggèrent ainsi que la solitude dépend moins de l'âge en lui-même que des conditions de vie. Les liens familiaux, les amitiés, le voisinage, les associations ou l'engagement bénévole peuvent à cet égard contribuer à maintenir une vie sociale.

«Là où la solitude se manifeste, il faut des possibilités simples et abordables de se rencontrer, d'échanger et de participer à des activités communes», souligne Alain Huber, directeur de Pro Senectute Suisse. L'organisation propose notamment des activités de groupe et des lieux de rencontre afin de favoriser la participation sociale des seniors.