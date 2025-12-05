Le Conseil fédéral adopte un projet de mandat pour négocier un accord commercial avec les Etats-Unis. Cette étape fait suite à une déclaration d'intention signée en novembre, visant à réduire les droits de douane sur les importations suisses.

La Confédération franchit une étape dans les négociations des taxes douanières avec les US

ATS Agence télégraphique suisse

Les négociations avec les Etats-Unis en vue d'un accord commercial franchissent une étape préliminaire. Le Conseil fédéral a adopté vendredi le projet de mandat de négociation.

Le 14 novembre, la Suisse et les Etats-Unis ont signé une déclaration d'intention juridiquement non contraignante qui prévoit un allègement notable des droits de douane sur les importations américaines en provenance de Suisse. Un taux forfaitaire de 15% est prévu au lieu des droits de douane initiaux de 39%.

Objectif: stabiliser les relations

Le but des prochaines négociations sera de pérenniser ces allègements et de stabiliser les relations commerciales bilatérales, explique le Conseil fédéral dans un communiqué. Il s'agit également de concrétiser les points fixés par la déclaration d'intention.

Le projet de mandat est désormais en consultation auprès des commissions de politique extérieure et de la Conférence des gouvernements cantonaux.