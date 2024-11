Donald Trump et Elon Musk passeront la nuit électorale ensemble

Elon Musk a affiché son soutien à Donald Trump lors de plusieurs meetings de campagne. Ils passeront la soirée ensemble à Mar-a-Lago, selon le «New York Times». Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Elon Musk passera la nuit électorale chez Donald Trump, à Mar-a-Lago. Le «New York Times» révèle que le boss du réseau social X, plus gros donateur des républicains avec ses 119 millions, fait partie du petit groupe de privilégiés qui regarderont les résultats ensemble chez le candidat milliardaire.

Dîner exclusif, réception en comité restreint puis allocution publique de Donald Trump au Palm Beach Convention Center: tel est le programme de la soirée des deux fortunés compères. Trois sources au courant du planning du chef d'entreprise ont confirmé l'information au journal new-yorkais.

Des avantages en échange?

Elon Musk donne de lui-même pour faire gagner son candidat, via diverses apparitions lors des meetings, des dons d'un million de dollars à un électeur de Trump et des soutiens répétés sur X avant et pendant la journée d'élections. Le PDG de SpaceX et Tesla pourrait, selon NBC News, d'avantages fiscaux et de contrats gouvernementaux juteux. Une mission au sein de l'administration Trump est même évoquée.

Avant cette soirée à Palm Beach, en Floride, dans la demeure de Trump, Elon Musk a plusieurs fois considéré que l'élection de 2024 est cruciale et mènerait à des résultats apocalyptiques de ty effondrement de la démocratie en cas de défaite du candidat républicain.